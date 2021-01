CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.12 Grazie per essere rimasti con noi durante l’arco di tutta questa lungaDiretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport.

Il sorriso è quello di Christian Harrison, l’amarezza è quella dell’ultimo rovescio di Gianluca Mager. Dopo otto operazioni e una sfortuna incredibile, l’americano è in semifinale a Delray Beach battendo l’italiano per 7-6 6-4.

40-15 Dritto dal centro e palla corta per Mager, che annulla il primo di questi tre match point.

40-0 Tre match point per Harrison, che vince sulla diagonale del dritto questo punto importantissimo.

30-0 Servizio e dritto, lo schema che porta Harrison a due punti dalla vittoria.

15-0 Voleva il rovescio vincente Mager, ma il corridoio glielo nega.

4-5 Harrison non va a cercare la palla corta di rovescio di Mager perché sa che, tra poco, servirà per il match.

40-0 E’ ancora il dritto di Mager a risolvere il punto.

30-0 Gioca questo punto di aggressività Mager, conquistandoselo entrando nel campo.

15-0 Harrison sfiora la risposta vincente con il dritto incrociato, ma il punto è di Mager.

3-5 Mager mette largo lo slice di rovescio incrociato, Harrison si porta a un game dalla vittoria.

40-0 C’è la rete tra il dritto di Mager e l’intenzione di prendere l’iniziativa.

30-0 Bello schema servizio-volée di Harrison.

15-0 Sbaglia un’importante risposta Mager.

3-4 Mager vince a zero questo game, ma il suo lo deve fare ora nei turni in risposta.

40-0 Mager sfrutta lo schema servizio-dritto.

30-0 Prima brillante di Mager, un ace.

15-0 Mager è costretto a uno smash da molto lontano, ma riesce a vincere un punto fattosi complicato.

2-4 Harrison conferma il break di vantaggio con un passantino stretto di rovescio delizioso.

40-30 Anche Harrison commette un doppio fallo, ma in situazione più sicura.

40-15 Mager mette in rete la pallina con il rovescio.

30-15 Trova l’ace Harrison, il secondo.

15-15 Pazzesco passante di rovescio incrociato di Harrison, non può niente Mager mentre viene a rete.

0-15 Non inizia bene Harrison nel suo vantaggio, con il rovescio che va in rete.

2-3 Harrison approfitta di un altro doppio fallo di Mager per mettere la freccia e portarsi in vantaggio anche nel secondo parziale.

40-A Mager arriva male sulla smorzata di Harris spedendo fuori la pallina: altra palla break per l’americano.

40-40 Parità: il tassametro dei gratuiti corre per entrambi a velocità supersonica.

A-40 Vantaggio interno.

40-40 Servizio e dritto: Mager si riporta in parità.

30-40 Palla break per Harrison che sfrutta l’ennesimo dritto incrociato finito lunghissimo da parte di Mager.

30-30 Ace di Mager, che mostra il pugnetto in segno di esultanza.

15-30 Mager sbaglia completamente la smorzata andando sotto nello score del game.

15-15 Cercano tutti e due di overperformare in questo momento, ma entrambi vanno fuori giri con i colpi da fondo.

2-2 Harrison riesce a venire a capo di un game lunghissimo e complicato, dove ha annullato diverse palle game, pareggiando le cose.

A-40 Che punto di Harrison che si difende trovando il passante giusto con un rovescio incrociato delicatissimo.

40-40 Parità, per l’ennesima volta, sulla prima dell’americano.

40-A Altro errore di Harrison, altra palla break.

40-40 Legge con anticipo il dropshot Mager, che si riporta in parità.

A-40 Va fuori giri l’azzurro, che regala una palla del game al rivale.

40-40 Male Mager in risposta: parità.

40-A Doppio fallo, altra palla break.

40-40 Palla corta pazzesca di Harrison: non la prima del match.

30-40 Qui entra invece la risposta: palla break Mager.

30-30 Kick pazzesco di Harrison che manda infondo al campo il suo rivale impedendogli la risposta.

30-15 Mager che lavora ai fianchi Harrison fino a farlo sbagliare.

15-15 Un errore a testa.

2-1 Mager, che annulla una pericolosa palla break e continua a fare gara di testa in questo secondo set.

A-40 Vantaggio interno per Mager che si carica dopo una buona prima.

40-40 Palla break annullata da Mager che sfrutta l’errore dal fondo del rivale.

30-40 Palla break per Harrison, che trova la risposta vincente su una tenera risposta di Mager.

30-30 Persiste la parità.

15-15 Un punto a testa, come da canovaccio quasi, all’inizio di questo terzo game.

1-1 Harrison pareggia le cose in questo inizio di secondo set.

40-15 Errore di Harris che regala un quindici.

40-0 Buona prima dello statunitense che fa punto.

30-0 Harris infila Mager sia dal fondo sia quando l’azzurro scende a rete.

1-0 MAGER! L’azzurro prova a far capire subito di non voler mollare.

40-15 Servizio e rovescio a segno: Mager prova a portarsi avanti.

30-15 Errore di Harris.

15-15 In questo primo gioco del secondo parziale.

COMINCIA IL SECONDO SET! MAGER AL SERVIZIO.

Ora una breve pausa

2-7 IL PRIMO SET VA AL TIEBREAK A HARRISON. L’americano vince il primo set 7-6 (2)

2-5 Scappa il dritto a Mager, arriva il secondo mini break per Harrison.

2-4 Si cambia campo.

1-4 Harrison conferma i mini break addirittura andando a rete.

1-2 Harrison parte forte rubando un mini break.

6-6 TIE BREAK!

40-15 Risposta vincente dell’americano.

40-0 Altro punto per l’azzurro, che ha tre palle per risistemare le cose.

30-0 Parte forte Mager che vuole almeno il tiebreak.

5-6 Passante perfetto di Harris che mette insieme tre game di fila e va in vantaggio nel set.

40-15 Si irrigidisce Mager, che sbaglia ancora.

30-15 Harrison sfrutta il momento positivo per provare addirittura il sorpasso.

5-5 Doppio fallo di Mager, che regala il controbreak a Harris.

30-40 Palla break per Harrison sull’errore di Mager.

30-30 Ottima risposta di Harrison che trova il punto.

30-15 Mager scentra la palla trovando una traiettoria inattesa che causa l’errore del rivale.

15-15 Fa tutto Mager: una buona prima e un doppio fallo.

5-4 Ace di Harrison che rimane in vita in questo primo set. Mager ora servirà per il set.

40-30 Servizio e rovescio incrociato: Harrison va a segno.

30-30 Seconda col kick che va a segno. Mager sbaglia la risposta.

15-30 Risposta incrociata e dritto lungo linea: schema perfetto di Mager.

15-15 Un punto a testa in questa apertura di game.

5-3 Mager riesce a vincere questo importante game garantendosi la chance di servire per il set nel prossimo turno di battuta.

A-40 Con la prima slice, arriva il punto del vantaggio interno.

40-40 Risposta profonda e vincente di Harrison che causa l’errore di Mager. Tanto per cambiare: parità.

40-30 Sbanda Mager sulla pressione dal fondo dell’americano: palla in corridoio.

40-15 Bordata di Mager col servizio, Harrison non può nulla.

30-15 Doppio fallo di Mager, che ci smentisce subito.

30-0 Due ottime prime consentono a Mager di vincere i primi punti dell’ottavo gioco.

4-3 Tiene nuovamente il servizio a zero Harrison, che non vuole mollare.

40-0 Seconda al corpo, Harrison ha voglia di accelerare.

30-0 Partenza sprint di Harrison che coglie impreparato Mager in risposta.

4-2 Ace di seconda di Mager! L’azzurro porta a casa un game interminabile confermando il prezioso vantaggio.

A-40 Vantaggio interno dopo una buona discesa a rete.

40-40 Si prosegue sui binari della parità.

40-40 Ace di Mager, che cancella anche questa chance.

40-A Terza palla break

40-40 Clamorosa smorzata di Mager che annulla anche questa.

40-A Altro giro, altra palla break.

40-40 Parità con una bella prima di Mager.

40-A Palla break al termine di un braccio di ferro dal fondo.

40-40 Parità.

40-30 Scende a rete Mager costringendo a un pallonetto difensivo l’avversario, che sbaglia di poco il lob difensivo.

30-30 Permane la parità: Harrison prima sbaglia e poi si inventa un vincente incrociato che è imprendibile.

15-15 Come da copione, un punto a testa in apertura di game.

3-2 Harrison trova il controtempo vincente e rimane a contatto.

40-15 Risposta perfetta di Mager, sulla quale il rivale non ha scampo.

40-0 Servizio e dritto per l’americano: a segno.

30-0 Due errori di Mager, consentono a Harrison di mettersi la strada in discesa

3-1 Mager, che approfitta di un’altra risposta sbagliata del suo rivale per allungare ancora.

40-15 Buona prima di Mager, Harrison non può nulla.

30-15 Altro errore profondo dello statunitense.

15-15 Un errore a testa in apertura di questo gioco.

2-1 Harrison accorcia le distanze rimanendo a contatto.

40-0 Altra prima eccellente dello statunitense.

30-0 Partenza velocissima di Harrison che fa suoi i primi due punti di questo terzo game.

2-0 Mager, che conferma il break al termine di un game di difficile risoluzione.

A-40 Buona prima per Mager.

40-40 Se ne va il dritto aperto dell’americano. Tutte e tre le palle break sono state annullate.

30-40 Harrison sbaglia l’anticipo sulla seconda di Mager: altra chance annullata.

15-40 Prima palla break annullata dall’azzurro.

0-40 Tre palle break, consecutive, per Harrison.

0-30 Dopo un errore di Mager, Harrison infila il secondo punto consecutivo al termine di un lungo braccio di ferro risolto con una grande smorzata.

1-0 MAGER! Un altro doppio fallo regala subito il break al ligure.

30-40 Palla break per l’azzurro dopo una risposta molto carica, che manda fuori giri il rivale.

30-30 Una buona prima e una bella smorzata rimettono in linea di galleggiamento l’americano.

0-30 Subito in difficoltà lo statunitense che inizia con un doppio fallo e un errore di rovescio.

SI PARTE! HARRISON IN BATTUTA

h 18.33 Eccoci con il sorteggio: i giocatori iniziano il riscaldamento.

h 18.30 Si attende l’arrivo dei due protagonisti. Sul campo centrale di Delray Beach è tutto pronto

h 18.25 Ci siamo! A breve i giocatori arriveranno sul campo per iniziare il loro riscaldamento.

h 18.20 Chris Harrison invece ha fatto percorso netto: 4 set vinti e nessuno perso.

h 18.15 Gianluca Mager fino a qui ha collezionato uno score composto fatto di 4 set vinti e 1 perso.

h 18.10 Venti minuti all’inizio del match, l’attesa cresce.

h 18.05 Biglietto per la semifinale: chi vincerà fra i due? In palio c’è il passaggio del turno e un biglietto in semifinale per il torneo statunitense contro il vincente del match fra Hurkacz e Quiroz.

h 18.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live del match tra Gianluca Mager e Chris Harrison, valevole per i quarti di finale del torneo di Delray Beach.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Gianluca Mager e Chris Harrison, valevole per i quarti di finale del torneo di Delray Beach. Il ligure l’accesso alla semifinale del torneo statunitense sfidando l’americano, padrone di casa.

Chi la spunterà in questo duello? La prima cosa da sapere è che fra i due non ci sono precedenti, ma come sono arrivati a questo punto del torneo l’italiano e lo yankee.

Gianluca Mager per arrivare fra i migliori otto ha superato nell’ordine Ryan Harrison nei sedicesimi di finale (3-6, 6-1, 6-4), tennista che peraltro è il proprio fratello di Chris Harrison, e soprattutto negli ottavi di finale la testa di serie numero sei del torneo, ovvero Sam Querrey (7-6, 6-1).

Chris Harrison invece, partito dalle qualificazioni, è andato avanti nel tabellone superando prima l’argentino Tomas Martin Etcheverry (6-4, 6-2) e poi il cileno, testa di serie numero uno della manifestazione, Cristian Garín (7-6, 6-2).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del del match tra tra Gianluca Mager e Chris Harrison, valevole per i quarti di finale del torneo di Delray Beach: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio alle ore 18:30 italiane. Buon divertimento!

Foto: Lapresse