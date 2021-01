LIVE Lettonia-Italia pallamano in DIRETTA: serve una nuova vittoria per sognare gli Europei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.45 Un orario insolito quello delle 14.40, ma che aprirà il programma di una intensa, dove avranno luogo anche Islanda-Portogallo, Germania-Austria, Slovenia-Olanda e Bosnia-Estonia.

13.40 La Lettonia è dunque a caccia del riscatto, e farà leva sul suo punto di forza, il mancino Dainis Kristopans, gigante di oltre due metri che milita nel Paris Saint Germain, con cui ha chiuso al terzo posto la EHF Champions League.

13.35 Gli azzurri arrivano al match forti dell’ottima prova espressa nella gara d’andata, vinta 28-17 al Chieti, dopo una grandissima prova dell’estremo difensore Domenico Ebner, autore di 26 parate.

13.30 Ci siamo! L’Italia sogna la qualificazione ai prossimi Europei, e quella di oggi è la sfida più importante del raggruppamento. Vincere significherebbe ipotecare il terzo posto, ed entrare nella lotteria che premierà le migliori quattro compagini su otto. Tutto dipenderà però dal match odierno, nuovamente contro la Lettonia.

La presentazione di Lettonia-Italia

Buon pomeriggio amici di OA Sport, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che in quest’occasione ci porterà al Valmiera, in Lettonia, dove la Nazionale italiana di pallamano maschile si giocherà le speranze di partecipare agli Europei 2022, nella terza giornata di qualificazioni.

Una sfida importantissimi per gli azzurri, reduci da uno splendido successo nella gara d’andata, che in caso di nuova si proietterebbero in prima posizione in classifica, insieme alla Norvegia, vittoriosa contro la Bielorussia. Servirà la migliore Italia, al cospetto di una formazione insidiosa, che può contare sul gigante Dainis Kristopans, vero spauracchio della formazione lettone, ma ben contenuto nella partita di Chieti da Davide Bulzamini, oltre che da uno straordinario Domenico Ebner.

Fischio d’inizio alle ore 14.10, buon divertimento.

Foto: FIGH