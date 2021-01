CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Juventus e Udinese, valida per la quindicesima giornata di Serie A 2020-2021.

Juventus chiamata ad un riscatto: lo 0-3 interno contro la Fiorentina è ancora una ferita aperta e per tornare a lottare concretamente per lo Scudetto serve un’inversione di tendenza. La vetta occupata dal Milan dista ben dieci lunghezze e i passi falsi sono già stati troppi: sette partite senza vittoria su tredici (sei pareggi e una sconfitta). La squadra di Pirlo ha un calendario serrato a gennaio: sei gare di campionato fra cui i big match contro le milanesi oltre agli ottavi di Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana contro il Napoli. Proprio per questo è fondamentale iniziare col piede giusto il 2021.

L’Udinese si trova in una situazione tranquilla di classifica. I friulani si trovano al dodicesimo posto in graduatoria con 15 punti accumulati. La squadra di Gotti ha ingranato nell’ultimo frammento dello scorso anno: quattro risultati utili nelle ultime cinque uscite ufficiali. Un altro riscontro positivo in quel di Torino confermerebbe ulteriormente la bontà del lavoro dell’ex vice di Maurizio Sarri e della discreta qualità della rosa.

OA Sport vi offre la cronaca live testuale dello scontro tra Juventus e Udinese, prima gara di Serie A del 2021. Il calcio d’inizio è previsto per le 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Buon divertimento e buon futbol a tutti.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. All. Gotti.