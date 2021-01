LIVE Galatasaray-Dinamo Sassari, Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della sesta giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2020-2021 di basket, fra Galatasaray e Dinamo Sassari, valevole per il Gruppo A della competizione continentale.

Per gli uomini di Pozzecco, in Turchia, è il momento delle resa dei conti: vincere, al cospetto di un avversario che può puntare solo a chiudere con onore questa campagna europea, significherebbe staccare il pass per la seconda fase, mentre perdere vorrebbe dire dover aspettare e sperare che i Bakken Bears non vincano contro Tenerife (già sicura del primato nel girone) nell’altro match del girone.

Dopo tre vittorie nelle prime tre partite, i sassaresi sono incappati in due passi falsi presentandosi all’ultimo appuntamento in una situazione da dentro o fuori, con Bilan e compagni che non vorranno certamente sbagliare. Ma attenzione al Galatasary: i turchi infatti dispongono nel loro roster di due vecchie conoscenze del basket italiano come Travis Trice (ex Brescia) e Brock Motum (ex Virtus Bologna) e sono pronti – anche agevolati dal fatto di essere senza pressioni – a vendere cara la pelle.

La sfida tra Galatasaray e Dinamo Sassari inizierà alle ore 18. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Ciamillo