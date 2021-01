LIVE Fognini-Chardy 6-7 6-5, ATP Antalya in DIRETTA: il ligure prolunga il match e si assicura il tie-break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

1-6 5 SET POINT FOGNINI! Chardy crollato fisicamente in questo finale.

1-5 Altro mini-break azzurro! Rovescio lungolinea e risposta larga dell’avversario.

4-1 Mini-fuga dell’italiano!

3-1 Servizio e diritto del talento azzurro.

1-2 Buona prima del francese.

0-2 CHE ANGOLO DI FOGNINI! Strettino di rovescio per il mini-break.

1-0 Buon inizio per il ligure.

6-6 Si vola al tie-break!

40-0 Buona prima del #72 al mondo.

30-0 Lungo il rovescio in risposta dell’azzurro.

15-0 Servizio e volée di Chardy.

6-5 FOGNINI SHOW! Palla corta recuperata e lob vincente: Chardy servirà per restare nel set.

AD-40 Nuovamente in vantaggio nel gioco per il ligure: game fondamentale.

40-40 Si ferma sul nastro il diritto del ligure! Parità ancora.

AD-40 Altro servizio fondamentale per l’azzurro.

40-40 Buona prima dell’azzurro.

40-AD PALLA BREAK CHARDY! Altra risposta profonda e Fognini lento in uscita dal servizio.

40-40 CHARDY CON IL DIRITTO LUNGOLINEA! Grande giocata del francese che si sposta dal lato del diritto e stabilisce la parità.

40-15 Servizio e rovescio vincente dell’azzurro.

30-15 Fognini continua a muovere l’avversario: Chardy in difficoltà negli spostamenti.

15-0 Buona prima del ligure.

5-5 SI SALVA FOGNINI! L’azzurro adopera il controbreak e rientra.

0-40 TRE PALLE BREAK FOGNINI! Fiammata del ligure che può rientrare.

0-15 Buona risposta di Fognini.

4-5 BREAK CHARDY! Blackout Fognini e 4 giochi di fila per il francese: adesso può servire per il match.

15-40 DOPPIA PALLA BREAK CHARDY! Immobile Fognini in risposta.

15-30 Lungo l’attacco di diritto di Fognini.

15-15 Lento in uscita dal servizio l’azzurro: risposta sui piedi dell’avversario.

15-0 Buona prima del ligure.

4-4 Turno di servizio a zero: parità nel secondo set e match equilibrato.

30-0 Servizio e diritto del classe ’87.

15-0 Buona prima del francese.

4-3 BREAK DI CHARDY! Il francese recupera il servizio perso poco fa e tutto da rifare per l’azzurro.

40-AD ALTRA CHANCE DI BREAK! Altra buona prima di Fognini ma risposta radente del francese.

40-40 Si salva Fognini con una buona prima.

30-40 PALLA BREAK CHARDY! Punto cruciale del set.

30-30 Chardy sale in cattedra con il diritto: lento in uscita dal servizio l’azzurro.

30-15 Grande palla corta del #17.

15-15 Buona prima dell’azzurro.

0-15 Passante di diritto di Chardy ma polemiche dell’azzurro che chiede a gran voce una chiamata.

4-2 Chardy prova a restare attaccato al match: momento cruciale del set.

30-15 Lento in uscita dal servizio il tennista francese.

30-0 Larga la risposta di rovescio dell’azzurro.

15-0 Buona prima del francese.

10.32 Nuovo medical timeout per il francese.

4-1 FOGNIN IN-CAN-TE-VO-LE! L’azzurro sale in cattedra con il diritto diagonale e chiude con lo smash a rimbalzo.

30-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-15 Buona risposta di Chardy ben contenuta dall’azzurro.

0-15 Lento in uscita dal servizio Fognini: diritto in rete.

3-1 Ottavo ace per Chardy che vince il primo turno di servizio del set.

40-15 Il francese attacca ancora con il diritto lungolinea.

30-15 Servizio e diritto del francese.

15-15 In rete il diritto del classe ’87 in ritardo in risposta.

15-0 Buona prima del francese.

10.21 Medical timeout anche per il francese.

3-0 BREAK CONFERMATO! Grande inizio di set per l’azzurro.

40-0 Lunga la risposta di diritto del francese.

30-0 SCIVOLA CHARDY! Il francese cade su una palla corta dell’azzurro: Fognini si sincera delle condizioni.

15-0 Buona prima del ligure.

2-0 ECCO IL BREAK DELL’AZZURRO! Passante di rovescio e l’azzurro strappa il servizio.

40-AD ALTRO BREAK POINT! Chance da sfruttare.

40-40 Seconda morbida transalpina e buona risposta dell’azzurro.

AD-40 Buona prima del francese.

40-40 Rovescio diagonale in rete di Fognini che non riesce a chiudere il punto.

30-40 Buona prima del francese.

15-40 DOPPIA PALLA BREAK FOGNINI! Rovescio lungolinea vincente.

15-30 Ottima risposta del ligure con il diritto.

15-15 Diritto comodo di Fognini sfruttando il nastro.

15-0 Chardy è un martello da fondocampo: diritto lungolinea imprendibile.

1-0 Fognini parte alla grande scherzano l’avversario con palla corta e lob vincente.

40-0 Lunga la risposta del francese.

30-0 Fuori la soluzione di volée di Chardy.

15-0 Buona prima di Fognini.

INIZIO SECONDO SET

10.08 Jeremy Chardy porta a casa il primo parziale per 7 giochi a 6 vincendo al tie-break per 7 punti a 4. Un gran peccato per Fabio Fognini che aveva recuperato sotto di un break ad inizio set: match da vivere ad Antalya!

FINE PRIMO SET

4-7 PRIMO SET CHARDY! Grande scambio condotto dal francese e vittoria del parziale.

4-6 DUE SET POINT CHARDY! Ora si fa complicata per l’azzurro.

5-4 CHE PECCATO! Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea dell’azzurro.

4-4 CHE SCAMBIO VINTO DA FOGNINI! L’azzurro si difende da fondocampo e passa l’avversario con il diritto: in rete la volée di Chardy.

3-4 Bravo Chardy a dominare lo scambio: diritto lungolinea ad aprire il campo e chiusura in smorzata.

3-3 Continua a non funzionare il back di Chardy: bravo Fognini a insistere.

3-2 Buona prima del francese.

2-2 Fognini recupera il mini-break! In difficoltà Chardy negli spostamenti.

1-2 Buona prima del ligure.

0-2 Errore in fase di sviluppo dello scambio per l’azzurro.

1-0 Fuori di poco il lob di Fognini.

6-6 Si vola al tie-break: giusto epilogo del parziale.

AD-40 CHE ROVESCIO DELL’AZZURRO! Gran rovescio lungolinea vincente ribaltando lo scambio.

40-40 SI SALVA FOGNINI! In rete la demi-volée di rovescio del francese.

30-40 SET POINT CHARDY! Stecca velenosa di diritto dell’azzurro.

30-30 Buona prima dell’azzurro.

15-30 Lunga la soluzione offensiva di diritto in risposta di Chardy.

0-30 Altro errore in uscita dal servizio per il ligure.

0-15 Grande rovescio in recupero di Fognini ma fuori: sorpreso e lento Chardy che protesta con l’arbitro.

5-6 Chardy si assicura il tie-break: altro game di sacrificio adesso per l’azzurro.

40-15 Bravissimo Chardy che attacca di diritto e chiude a rete.

30-15 Settimo ace del francese.

15-15 CHE DIFESA DI FOGNINI! Chardy attacca ma deve fare i conti con il passante in recupero azzurro.

15-0 Buona prima del francese.

5-5 BRAVISSIMO FOGNINI! Si salva l’azzurro sulla palla break e ristabilisce la parità.

AD-40 Il classe ’87 sale in cattedra con il diritto dopo la risposta corta francese.

40-40 Si salva l’azzurro con una buona prima.

30-40 SET POINT CHARDY! Altra risposta complicata da gestire e palla break.

30-30 Servizio e diritto: in rete la soluzione dell’azzurro sorpreso dalla risposta profonda.

30-15 Ecco il primo ace dell’azzurro!

0-15 Larga la difesa di rovescio dell’azzurro.

4-5 Alla fine Chardy si salva al servizio: adesso il peso è su quello dell’azzurro.

AD-40 Fuori di poco la soluzione di diritto di Fognini.

40-40 Fognini alla distanza ne ha di più: altro diritto diagonale e Chardy in difficoltà con il back.

AD-40 Game cruciale: al momento 5 ace e 2 doppi falli per Chardy.

40-40 Gran diritto di controbalzo dell’azzurro che si difende dall’attacco transalpino.

AD-40 Chardy continua a vivere alti e bassi: altro servizio e diritto.

40-40 Bravissimo il ligure a muovere Chardy e chiudere sottorete.

AD-40 Chardy riprende a martellare da fondocampo con il diritto.

40-40 Ecco la prima palla break salvata per Chardy.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI! Chardy totalmente molle rispetto all’inizio.

30-30 Fognini ha un’altra chance di giocare il turno in risposta: piccolo calo francese.

30-15 Di poco lunga la risposta di rovescio del ligure.

15-15 Chardy in ritardo sulla palla: uscita lenta dal servizio.

15-0 Lungo il diritto in risposta del #3 del seeding.

4-4 TERZO GAME DI FILA DI FOGNA! Elegante rovescio lungolinea vincente e parità conquistata.

40-15 Chardy muove Fognini: fuori giri il diritto difensivo.

40-0 Sta cominciando a ritrovare ritmo Fognini con il diritto da fondocampo.

30-0 Gran passante dell’azzurro sulla discesa a rete del francese.

15-0 Chardy prova a spaccare il campo con il diritto: in rete la soluzione vincente.

09.31 Medical timeout per il ligure.

3-4 ECCO IL CONTROBREAK DELL’AZZURRO! Crollo improvviso del francese che non trova il campo con il back.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI! Chance da sfruttare.

30-30 Chardy in difficoltà: Fognini prova a salire con il baricentro e mettere pressione.

30-15 Lento in uscita dal servizio il #72 al mondo: in rete il rovescio.

30-0 Buona prima del francese.

15-0 Chardy sale in cattedra con il diritto: buona prima del francese.

2-4 Altro turno di servizio ben gestito da parte dell’azzurro.

40-15 Chardy mette in difficoltà il ligure con una risposta profonda.

40-0 Il classe 1987 sale in cattedra con il diritto lungolinea.

30-0 Buona prima del ligure.

15-0 Fognini chiama a rete Chardy: lungo il recupero in back di rovescio.

1-4 Servizio a zero del francese.

30-0 Buona prima del classe 1987.

15-0 Fuori di poco il diritto in avanzamento del ligure.

1-3 L’azzurro c’è e vince per la prima volta un turno di servizio.

40-15 Fognini trova continuità nello scambio: chance di accorciare.

30-15 Fuori giri il rovescio del francese in risposta.

15-15 L’azzurro prova a muovere l’avversario: in rete il diritto di Chardy.

0-15 Quarto doppio fallo per il ligure.

0-3 Ed ecco anche l’ace: break confermato e che partenza!

40-15 Stesso schema del francese ma diritto fuori di un nulla.

40-0 Sale sopra la palla Chardy: in rete la difesa dell’azzurro.

30-0 Lento Fognini in questo avvio: superficie molto veloce.

15-0 Servizio e diritto in contropiede del francese.

0-2 DOPPIO FALLO E BREAK CHARDY! Brutto inizio per il classe ’87.

40-AD ALTRA PALLA BREAK CHARDY! In ritardo il ligure con il back di rovescio.

40-40 Primo vero scambio della partita: il ligure riesce a indurre l’avversario a sbagliare.

30-40 PALLA BREAK CHARDY! Doppio fallo per il #17 al mondo.

30-30 Si ferma sul nastro il rovescio dell’azzurro.

30-15 Servizio e diritto dell’italiano.

15-15 Si ferma sul nastro il diritto in controbalzo dell’azzurro.

15-0 Buona prima del tennista ligure.

0-1 Buon inizio al servizio per il francese.

40-15 Buona risposta di rovescio dell’azzurro.

40-0 Altra buona prima del transalpino.

30-0 Servizio e diritto del classe 1987.

15-0 Si parte! Buon servizio subito del francese.

INIZIO PRIMO SET

09.06 Fabio Fognini proverà a rimpolpare la presenza azzurra in tabellone: ieri Stefano Travaglia ha ottenuto il pass per i quarti di finale dove sfiderà David Goffin.

09.04 Cominciato il riscaldamento: il tennista azzurro ha scelto di ricevere.

09.02 Ecco i due protagonisti scesi in campo.

09.01 A breve l’ingresso in campo dei giocatori.

08.59 Inoltre, il francese non vince partite consecutive dal torneo di Parigi-Bercy del 2019: nelle ultime 19 partite contro top20, sono arrivate ben 18 sconfitte.

08.57 Entrambi hanno vissuto un 2020 particolare: Fabio Fognini non vince partite consecutive dagli Australian Open mentre Jeremy Chardy ha vinto solo 3 partite su 10 tornei disputati.

08.54 Tutto è quasi pronto sul campo Centrale di Antalya: è sceso in campo l’arbitro Mohamed Fitouhi proveniente dal Canada.

08.52 Questi i match di singolare, con in campo anche il duo azzurro composto da Salvatore Caruso e Andrea Vavassori in doppio per un posto in semifinale.

08.50 Ma non solo, perché nell’ambito degli ottavi di finale, sul campo 1 tra poco comincerà la sfida tra Tristan Lamasine e il kazako Alexander Bublik.

08.48 Diverse le partite in programma quest’oggi: a seguire, per un posto ai quarti di finale e per sognare una semifinale tutta azzurra, scenderà in campo Matteo Berrettini contro il bulgaro Dimitar Kuzmanov.

08.45 Chi vince il match odierno, approderà ai quarti di finale dove incontrerà uno tra Hugo Grenier e Jan-Lennard Struff: il primo confronto tra i due è in programma come secondo match dalle 11 turche sul campo 1.

08.43 Quindi, anche Jeremy Chardy non ha avuto problemi nel primo match del 2021, regolando per 6-3 6-4 le ambizioni di Radu Albot.

08.41 Match interessante dunque in Turchia, con l’azzurro favorito: al primo turno, il talento ligure ha battuto, non senza fatiche, il ceco Michael Vrbensky per 6-4 7-6(4).

08.39 Il successo dell’azzurro risale al 2017 a Miami: un buon modo per incrementare le vittorie di Amburgo e Vina del Mar. In ogni caso, nessuno dei due ha mai vinto senza perdere almeno un set.

08.37 L’attuale #72 al mondo ha vinto l’unico confronto a Indian Wells, sul cemento, sempre nel 2018: sul “duro”, i giocatori sono in equilibrio per 1-1.

08.34 Sesto confronto tra i due veterani: l’azzurro è in vantaggio per 4-1 nei testa a testa, con l’ultimo successo datato 2018 quando vinse il match in quattro contro la Francia nei quarti di finale di Coppa Davis.

08.32 Partita di spessore nel torneo ATP 250 in Turchia: alle 9 italiane, 11 locali, sul campo Centrale i due classe 1987 inaugureranno il programma domenicale.

08.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Jeremy Chardy, sfida valida per il secondo turno del torneo di tennis maschile singolare dell’ATP Antalya 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Jeremy Chardy, sfida valida per il secondo turno del torneo di tennis maschile singolare dell’ATP Antalya 2021. Sesta sfida tra i due veterani del circuito maschile: il tennista ligure è avanti 4-1 nei testa a testa con l’ultima vittoria collezionata ai quarti di finale di Coppa Davis contro la Francia nel 2018. L’unica vittoria del francese invece è proprio di tre anni fa a Indian Wells: sul cemento invece sono sull’1-1.

Fabio Fognini vuole provare a raggiungere i quarti di finale al torneo in Turchia per sognare la possibile semifinale con Matteo Berrettini che giocherà subito dopo contro Dimitar Kuzmanov. L’azzurro ha vinto al primo turno per 6-4 7-6(4) contro il ceco Michael Vrbensky in un match ricco di alti e bassi. Il #3 del seeding ha bisogno di continuità dopo un 2020 ricco di assenze: il ligure proverà a rimpolpare la presenza azzurra ad Antalya.

Sulla strada verso un ipotetico quarto di finale contro uno tra Hugo Grenier e Jan-Lennard Struff, ecco il veterano transalpino Jeremy Chardy. Il francese ha battuto al primo turno Radu Albot per 6-3 6-4 ma partirà da sfavorito contro il classe 1987 considerando i precedenti. Periodo controverso per il 33enne transalpino che è stato protagonista negli ultimi giorni per delle dichiarazioni contro la decisione di una quarantena “soft” ad Adelaide per i big.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Jeremy Chardy, sfida valida per il secondo turno del torneo di tennis maschile singolare dell’ATP Antalya 2021, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 09.00 italiane come primo match, le 11.00 locali, sul Campo Centrale. Buon divertimento!

Foto: Andy Brownbill/LaPresse