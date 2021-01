Fognini-Chardy, ATP Antalya 2021: programma, orario, tv, streaming 10 gennaio

Ad Antalya, in Turchia, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis 2021, domani, domenica 10 gennaio, si completerà il secondo turno del tabellone maschile, ed andrà in scena la sfida che vedrà l’azzurro Fabio Fognini, testa di serie numero 3, opposto al transalpino Jeremy Chardy. Il match si giocherà sul Centrale e sarà il primo a partire dalle ore 09.00 italiane.

Domani, domenica 10 gennaio, si terrà la quarta giornata del tabellone principale degli Antalya Open 2021 di tennis. Non sarà possibile seguire l’incontro Fognini-Chardy né in diretta tv né in diretta streaming. OA Sport offrirà invece la diretta live testuale del match tra Fabio Fognini e Jeremy Chardy.

PROGRAMMA FOGNINI-CHARDY

CAMPO CENTRALE

Primo match dalle ore 09.00 italiane

Fabio Fognini (Italia, 3)-Jeremy Chardy (Francia)

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

Foto: LaPresse