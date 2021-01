CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.45 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la quarta tappa della Dakar 2021.

13.40 MOTO – Da registrare i piazzamenti degli italiani arrivati al traguardo: Maurizio Gerini (1° nella Original by Motul) è 32° a 26’01” dalla vetta, Cesare Zacchetti 53° a 67’49”, Franco Picco 59° a 80′ ed il rookie Lorenzo Piolini 62° a 85″.

12.11 CAMION – Il bielorusso Siarhei Viazovich (MAZ) vince la terza tappa beffando il russo Dmitry Sotnikov (Kamaz) per appena 18″ al traguardo, mentre completa il podio di giornata l’equipaggio russo guidato da Anton Shibalov (Kamaz) a 1’16” dalla vetta.

11.48 QUAD – L’argentino Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) difende la sua leadership fino al traguardo e si aggiudica il successo di tappa, con un vantaggio di 1’00” sul cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing) e 4’08” su Manuel Andujar (7240 Team).

11.22 QUAD – Situazione cristallizzata con Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) in testa all’intermedio fissato al km 292, alle sue spalle il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing) a 1’00” e Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) a 3’13”.

11.06 AUTO – Si chiude ad Wadi Ad-Dawasir la terza tappa della Dakar 2021. L’arabo Nasser Al-Attiyah vince la frazione odierna con un vantaggio di 04′ 05” sul francese Stéphane Peterhansel. Quest’ultimo mantiene la leadership della graduatoria overall con 05′ 09” su Al-Attiyah. Giornata da dimenticare per Carlos Sainz. Il campione in carica di casa Mini taglia il traguardo con 31′ 02” di ritardo dopo aver sbagliato rotta nell’insidioso deserto dell’Arabia Saudita.

10.37 MOTO – L’australiano Toby Price (KTM) non cede nel finale e si aggiudica la terza tappa della Dakar 2021, rifilando 1’16” all’argentino Kevin Benavides (Honda) e 2’36” all’austriaco Matthias Walkner (KTM). 4° posto di giornata a 6’16” dalla vetta per l’americano Skyler Howes (KTM), nuovo leader della generale.

10.27 AUTO – Saldamente al comando Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) che al km 292 conserva 2’28” di vantaggio su Henk Lategan (TOYOTA GAZOO RACING) e 3’11” su Stephane Peterhansel (X-RAID MINI JCW TEAM). Notte fonda per Sainz 17° a 33’23” dal leader.

10.13 MOTO – Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) si invola verso il successo parziale, il vantaggio dell’australiano al km 354 è di 45” su Kevin Benavides (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021). In terza piazza al momento Matthias Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM) con 2’17” di ritardo.

09.40 AUTO – Incredibile errore di Sainz che si allontana di oltre 2 km dal percorso ideale! Lo spagnolo è 20mo al km 217 con 31’31” di ritardo da Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) passato al comando. Seguono Henk Lategan (TOYOTA GAZOO RACING) a 2’43” e Stephane Peterhansel (X-RAID MINI JCW TEAM) a 2’53”.

09.30 MOTO – Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) passa al comando tra le moto al km 292 alle sue spalle quello che è stato il leader per gran parte della giornata Kevin Benavides (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021) a 12”. A seguire Matthias Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM) con 2’04” di ritardo.

09.10 AUTO – Carlos Sainz (X-RAID MINI JCW TEAM) è il più veloce al km 137. Alle sue spalle Yazeed Al-Rajhi (OVERDRIVE TOYOTA) a 25”, terzo Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) a 55”.

09.02 QUAD – Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) prende il largo quando i big sono passati all’intermedio fissato al km 183, alle sue spalle il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing) a 1’01” e Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) a 1’14”.

08.49 MOTO – Kevin Benavides (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021) ancora in testa al passaggio al km 262 ma Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) si è riavvicinato portandosi a 5”. Terzo Matthias Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM) con 2’14” di ritardo.

08.20 AUTO – Yazeed Al-Rajhi (OVERDRIVE TOYOTA) passa in vetta alla classifica parziale al km 88 seguito da Carlos Sainz (X-RAID MINI JCW TEAM) con soli 8” di ritardo. In rimonta Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) terzo con 52” di ritardo dal leader.

08.15 MOTO – Resta invariata la situazione anche al passaggio all’intermedio posto a 217 km: in testa Kevin Benavides (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021) con 33” su Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) e 1’59” su Matthias Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM).

07.50 AUTO – I big sono da poco passati al rilevamento del km 43. In testa il sudafricano Henk Lategan (TOYOTA GAZOO RACING), alle sue spalle staccato di 1’02” il saudita Yazeed Al-Rajhi (OVERDRIVE TOYOTA). Terzo per il momento lo spagnolo Carlos Sainz (X-RAID MINI JCW TEAM) a 2’00”.

07.40 QUAD – Giovanni Enrico (Enrico Racing) in testa alla gara all’intertempo posto al km 88. Insegue a 4” Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) e a 14” Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM).

07.20 MOTO – I big sono passati al km 137 e in testa c’è Kevin Benavides (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021) con 19” su Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) e 1’36” su Matthias Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM).

07.15 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della terza tappa della Dakar a Wadi Ad-Dawasir.

Gli orari di partenza e il percorso della terza tappa

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa della Dakar 2021. I protagonisti della 43^ edizione di una delle competizioni più faticose ed impegnative del motorsport si preparano per una nuova sfida.

Dopo le aver affrontato le prime dune del deserto dell’Arabia Saudita, Wadi Ad-Dawasir ospita la prima delle due prove ad ‘anello’. La località, sede di arrivo della tappa di ieri, sarà il teatro del traguardo e della partenza della sfida odierna, indetta sui 403 chilometri cronometrati.

Le insidiose aree che i protagonisti affronteranno oggi potrebbero rivoluzionare una classifica che nella giornata di ieri ha subito degli importanti scostamenti per quanto riguarda le auto e le moto.

Mini cercherà di difendere la leadership con Il francese Stéphane Peterhansel. Il plurivincitore della Dakar ha sottratto all’iberico Carlos Sainz la prima piazza assoluta per 06′ 37”. Ci si attende una conferma da parte di Nasser Al-Attiyah. L’arabo di casa Toyota, primo ieri, approda alla terza tappa con 09′ 14” da recuperare dalla testa della corsa.

Lo spagnolo Joan Barreda (Honda) è pronto a confermarsi al comando tra le moto dopo la splendida vittoria di ieri. Sono 6′ 23” il gap che dovrà gestire sull’americano Ricky Brabec, compagno di box dell’iberico. Ci aspettiamo una rivincita da parte dell’australiano Toby Price (KTM), attardato di 32″00 nella frazione di ieri.

Resta incerta la lotta tra i quad, il transalpino Alexandre Giroud (Team Giroud) si appresta a mantenere 01′ 09” sul cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing). Attenzione all’americano Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA), terzo al momento con 01′ 40” di ritardo grazie allo splendido successo nella tappa conclusa qualche ora fa.

Per quanto riguarda i camion la classifica appare molto più definita. Dmitry Sotnikov/Ruslan Akhmadeev/Ilgiz Akhmetziano ( KAMAZ – MASTER) sono al momento i padroni della 43^ edizione della Dakar. I russi si presentano ai nastri di partenza della prova di Wadi Ad-Dawasir con 17′ 14” di vantaggio sul bielorusso Siarhei Viazovich (MAZ-SPORTAUTO), terzo nella frazione di ieri.

Seguite con OA Sport l’intera terza tappa della Dakar, una nuova sfida tutta da vivere nel deserto dell’Arabia Saudita.

Foto: LM-LPS/DPPI/Julien Delfosse