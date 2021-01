Dakar 2021, Cavigliasso vince la terza tappa nei quad e si avvicina a Enrico. Viazovich si impone tra i camion, Sotnikov gestisce

La terza tappa della Dakar 2021 è ormai andata in archivio anche per le categorie quad e camion senza grandissimi colpi di scena in ottica classifica generale, tuttavia i rispettivi leader delle graduatorie non sono riusciti ad allungare ulteriormente nei confronti degli inseguitori più temibili. I 403 chilometri cronometrati della prova speciale odierna, con partenza ed arrivo a Wadi Ad-Dawasir, erano caratterizzati prevalentemente da terreno sabbioso con un breve settore di molte dune in cui i migliori hanno avuto la possibilità di fare la differenza.

L’argentino Nicolas Cavigliasso, vincitore della Dakar 2019, ha lanciato finalmente un segnale importante a tutti i suoi avversari aggiudicandosi il successo di tappa odierno nei quad con 1’00” di vantaggio sul cileno Giovanni Enrico e con 4’08” sul connazionale Manuel Andujar. Il dominatore assoluto dell’edizione 2019, al debutto in Arabia Saudita dopo aver saltato la manifestazione del 2020, sta salendo progressivamente di colpi ed ora si trova in terza piazza assoluta nella generale a 6’41” dal leader Enrico e a 2’35” dal francese Alexandre Giroud, il quale si è dovuto accontentare oggi della quarta posizione parziale a 6’15” dalla vetta.

Grandissimo equilibrio quest’oggi tra i camion, con il bielorusso Siarhei Viazovich (Maz) che ha stampato il miglior tempo beffando il russo Dmitry Sotnikov (Kamaz) all’arrivo per appena 18″. Terza piazza parziale per il secondo equipaggio russo Kamaz guidato da Anton Shibalov, che ha accumulato 1’16” nell’arco dei 403 chilometri della speciale, mentre il ceco Martin Macik (Big Schock Racing) si è dovuto accontentare della quarta posizione a 26″ dal podio e a 1’42” dalla testa. Situazione abbastanza delineata per il momento nella generale, con Sotnikov saldamente al comando davanti a Viazovich (16’56” di ritardo) e a Shibalov (23’01” di distacco).

Foto: LPS/DPPI/Julien Delfosse