F1, i Test 2021 slittano di 10 giorni e si terranno in Bahrain. Il nuovo programma

Manca ormai solo l’ufficialità, ma la Formula Uno dovrebbe ripartire in Bahrain con i test collettivi pre-stagionali e a seguire con il primo Gran Premio del 2021. Sembra sempre più probabile infatti il rinvio dell’opening di Melbourne (inizialmente previsto nel weekend 19-21 marzo) a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, con il circus che a quel punto farebbe direttamente tappa a Sakhir per il primo atto del nuovo campionato.

Questo scenario dovrebbe provocare però un ulteriore cambio di programma per quanto riguarda i test invernali, che verranno disputati proprio in Bahrain un paio di settimane prima del GP d’apertura del Mondiale. I team sembrano favorevoli a questa pianificazione, perciò la finestra di test in programma al Montmelò dal 2 al 4 marzo sarà cancellata e verrà sostituita da una tre-giorni di prove che andrà in scena a Sakhir dal 12 al 14 marzo. Le scuderie avranno così una decina di giorni in più per completare il lavoro sulla nuova monoposto, inoltre le condizioni meteo dovrebbero consentire ai team di girare sempre sull’asciutto senza l’incognita legata ad un’eventuale pioggia.

NUOVO PROGRAMMA TEST F1 2021

Test collettivi pre-stagionali F1 in Bahrain: venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 gennaio (orari ancora da definire)

Foto: Lapresse