LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Al-Attiyah vince tra le auto, Barreda dominatore tra le moto, male le KTM

LA CRONACA DELLE AUTO DOPO LA SECONDA TAPPA

LA CRONACA DELLE MOTO DOPO LA SECONDA TAPPA

LA CRONACA DEI QUAD E DEI CAMION DOPO LA SECONDA TAPPA

LA CLASSIFICA TRA LE MOTO DOPO LA SECONDA TAPPA

LA CLASSIFICA TRA LE AUTO DOPO LA SECONDA TAPPA

LE CLASSIFICHE DI TUTTE LE CATEGORIE DOPO LA SECONDA TAPPA

13.19 MOTO – Vi segnaliamo anche i piazzamenti dei piloti italiani, piuttosto attardati: Franco Picco è giunto al traguardo in 60ma posizione a 01H 50′ 10”, Cesare Zacchetti si è classificato 65° a 01H 59′ 38”, Davide Cominardi ha concluso 69°.

13.06 CAMION – Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadeev e Ilgiz Akhmetziano si confermano al top dopo il dominio di ieri. I russi di KAMAZ – MASTER chiudono la seconda tappa della Dakar 2021 in 04H 37′ 44”. Seconda piazza nella tappa odierna per il russo Airat Mardeev (KAMAZ – MASTER) con 03′ 17” di ritardo. Siarhei Viazovich (MAZ-SPORTAUTO) si inserisce al terzo posto e conquista la seconda piazza nella classifica overall. Il bielorusso insegue Dmitry Sotnikov con 17′ 14” di ritardo.

12.50 QUAD – L’americano Pablo Copetti (MX Devesa by Berta) firma il miglior crono al traguardo di Wadi Ad-Dawasir. Lo statunitense precede il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing Team) ed il transalpino Alexandre Giroud (Team Giroud). Quest’ultimo mantiene la leadeship della classifica generale grazie alla vittoria di ieri.

12.31 MOTO – Il migliore degli azzurri, ancora non giunto al traguardo, dovrebbe essere il 65 enne Franco Picco (Team Franco Picco), che all’ultimo rilevamento dei 398 km era 61° con un ritardo di 1:43:52.

12.29 CAMION – Al rilevamento del km 398 il russo Sotnikov (Kamaz-Master) si conferma al comando con 3’19” di margine sul connazionale Mardeev (Kamaz-Master) e 6’09” sul bielorusso Viazovich (Maz-Sportauto).

12.25 QUAD – Siamo prossimi all’arrivo in questa categoria e la seconda tappa sta sorridendo all’americano Copetti (MX DEVESA BY BERTA) che al traguardo vanta 1’03” di margine sul cileno Enrico (Enrico Racing Team) e 3’30” sul francese Giroud (Team Giroud). Restiamo in attesa di fornirvi la graduatoria definitiva più avanti, sulla base degli arrivi.

12.03 AUTO – Il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) allunga nel finale e si aggiudica la vittoria di tappa con 2’35” di vantaggio sul francese Stephane Peterhansel (Mini) e 9’17” sullo spagnolo Carlos Sainz (Mini). Appena fuori dal podio il padrone di casa saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) ed il francese Mathieu Serradori (SRT Racing), staccati rispettivamente di 10’24” e 10’27” dalla testa. 6° Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) a 16’53” dal vincitore.

11.58 CAMION – Siamo vicini alla dirittura d’arrivo anche per i mezzi pesanti: il russo Sotnikov guida le fila con il Kamaz-Masters a precedere di 1’54” il connazionale, sempre su Kamaz-Master, Mardeev e il bielorusso su Maz-Sportauto Viazovich di 3’56” al rilevamento del km 351.

11.55 QUAD – Comanda l’americano Copetti del MX DEVESA BY BERTA con 33″ di margine sul cileno Enrico (ENRICO RACING TEAM) e 2’19” sul francese Giroud (TEAM GIROUD). Lo statunitense è vicino alla conquista del successo di questa stage.

11.33 AUTO – Al rilevamento del km 398 il qatariano Al-Attiyah si conferma in vetta dopo che la tendenza gli aveva sorriso dal km 315. Con la sua Toyota precede Mister Dakar Peterhansel (Mini) di 49″ e il campione in carica Carlos Sainz (Mini) di 8’13”.

11.08 MOTO – Lo spagnolo della MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 Joan Barreda conquista il successo nella seconda tappa di questa Dakar 2021. L’iberico ha dominato la scena precedendo di 3’55” l’americano, compagno di squadra, Ricky Brabec e il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) giunto all’arrivo con 6’02” di ritardo dal vincitore. La top-5 è stata completata dal rappresentante del Botswana Ross Branchi (Yamaha) a 11″54 e dall’altro cileno Jose Inagio Cornejo Florimo (Honda) a 12’06”. Decisamente attardato il vincitore della prima prova speciale Toby Price a 32″00 dalla vetta, grandi problemi per l’austriaco Matthias Walkner (terzo ieri) che a causa di un problema tecnico sulla sua KTM ha perso diverso tempo (2 ore e 15 minuti).

10.55 AUTO – Dopo 398 km conserva un ampio margine il francese Stephane Peterhansel, su X-Raid Mini JCW Team, che ora vanta 7’27” nei confronti dello spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra.

10.25 QUAD – Al settimo rilevamento il cileno Giovanni Enrico, della Enrico Racing Team, passa in seconda posizione, con appena 46″ di ritardo dallo statunitense Pablo Copetti, della MX Devesa by Berta.

10.20 MOTO – Al decimo rilevamento è in testa lo spagnolo Joan Barreda Bort, della Monster Energy Honda Team 2021, con 9’34” sul rappresentante del Botswana, Ross Branch, su Monster Energy Yamaha Rally Team e 10’50” sul cileno José Ignacio Cornejo Florimo, compagno di squadra del battistrada.

10.15 AUTO – Dopo 315 km allunga sensibilmente il francese Stephane Peterhansel, su X-Raid Mini JCW Team, che ora vanta 5’47” sul connazionale Mathieu Serradori, su SRT Racing, e 7’27” nei confronti dello spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra.

09.40 CAMION – Al quarto intermedio, dopo 178 km, resta in testa il russo Dmitry Sotnikov della Kamaz-Master.

09.35 AUTO – Dopo 267 km raggiunge 1’44” il vantaggio del francese Stephane Peterhansel, su X-Raid Mini JCW Team, nei confronti dello spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra.

09.30 MOTO – Al nono intermedio resta in vetta il francese Xavier De Soultrait della HT Rally Raid Husqvarna Racing con 2’15” sull’iberico Lorenzo Santolino della Sherco Factory. Paga 11’10” l’argentino Kevin Benavides, della Monster Energy Honda Team 2021, mentre è attardato di 14’16” l’australiano Toby Price, della Red Bull KTM Factory Team.

09.10 CAMION – Al secondo intermedio, dopo 94 km, resta in testa il russo Dmitry Sotnikov della Kamaz-Master, con 1’15” sul connazionale e compagno di marca Andrey Karginov.

09.05 QUAD – Al quinto rilevamento, posto dopo 220 km, è in testa il cileno Giovanni Enrico, della Enrico Racing Team, con appena 2″ sullo statunitense Pablo Copetti, della MX Devesa by Berta, mentre è a 1’54” l’argentino Manuel Andujar, della 7240 Team.

09.00 AUTO – Dopo 220 km sale a 1’31” il vantaggio del francese Stephane Peterhansel, su X-Raid Mini JCW Team nei confronti dello spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra.

08.55 MOTO – Al settimo intermedio, dopo 293 km, comanda il francese Xavier De Soultrait della HT Rally Raid Husqvarna Racing con 3’22” sull’iberico Lorenzo Santolino della Sherco Factory. Paga 6’15” l’argentino Kevin Benavides, della Monster Energy Honda Team 2021, mentre è attardato di 9’03” l’australiano Toby Price, della Red Bull KTM Factory Team.

08.30 CAMION – I primi equipaggi passano al primo rilevamento dopo 46 km: in testa il russo Dmitry Sotnikov della Kamaz-Master, con 1’08” sul connazionale e compagno di marca Andrey Karginov.

08.25 QUAD – Al terzo intermedio, posto dopo 138 km, l’argentino del Drag’on Rally Team Nicolas Cavigliasso resta al comando con 25″ sul connazionale Manuel Andujar, della 7240 Team.

08.20 AUTO – Dopo 138 km il francese Stephane Peterhansel su X-Raid Mini JCW Team resta al comando ed incrementa ulteriormente il proprio margine: ora sono 52 i secondi di margine sullo spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra.

08.15 MOTO – Al sesto rilevamento, posto dopo 267 km, resta in testa il britannico Sam Sunderland della Red Bull KTM Factory Team, con un margine di 5’56” sull’argentino Kevin Benavides, della Monster Energy Honda Team 2021, mentre paga 9’04” l’australiano Toby Price, compagno di marca del britannico.

07.45 QUAD – Dopo 94 km comanda l’argentino del Drag’on Rally Team Nicolas Cavigliasso, con 26″ sul connazionale Manuel Andujar della 7240 Team.

07.40 AUTO – Al primo punto di rilevamento dopo 46 km il francese Stephane Peterhansel su X-Raid Mini JCW Team è al comando con 26″ sullo spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra, e con 46″ sull’altro francese Mathieu Serradori della SRT Racing.

07.35 MOTO – Dopo 178 km comanda il britannico Sam Sunderland della Red Bull KTM Factory Team, con un margine di 2’14” sul francese Xavier De Soultrait della HT Rally Raid Husqvarna Racing. Oltre i 5′ di ritardo gli altri concorrenti passanti al rilvamento.

07.30 Buongiorno e benvenuti alla nostra nuova diretta live testuale! Dopo le emozioni di ieri, la carovana della 43^ edizione della Dakar si appresta per la seconda fatica in programma. L’itinerario odierno inizierà da Bisha e si concluderà dopo 457 chilometri cronometrati a Wadi Ad-Dawasir. Dopo i sentieri rocciosi di ieri tutto è pronto per una nuova sfida tra le dune del deserto dell’Arabia Saudita.

Il programma della seconda tappa

Tra le moto l’uomo da battere è l’australiano Toby Price (Red Bull KTM). Quest’ultimo si è imposto nella frazione di ieri davanti all’argentino Kevin Benavides (Honda) ed è pronto a confermarsi nelle vaste aree sabbiose che tra poche ore affronteranno i protagonisti.

Il francese Stephane Peterhansel e lo spagnolo Carlos Sainz si contendono la leadership tra le auto. I due alfieri di casa Mini sono rispettivamente al secondo ed al primo posto della classifica assoluta alla vigilia della seconda frazione. Dopo il deludente 21° posto di ieri è chiamato al riscatto il transalpino Sebastian Loeb (Hunter), in difficoltà dopo i primi chilometri della Dakar 2021.

Alexandre Giroud (TEAM GIROUD) si appresta a gestire 2 minuti e 52 secondi di vantaggio sul cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing) tra i quad. Attenzione all’americano Pablo Copetti (MX Devesa by Berta) ed all’argentino Nicolas Cavigliasso (DRAG’ON Rally), diretti inseguitori della coppia di testa.

Per quanto riguarda i camion la sfida alla Russia è aperta. Dimitry Sotnikov, Ruslan Akhmadeev e Ilglz Akhmetzianov hanno dominato la scena nella prova di ieri. L’equipaggio #507 KAMAZ – MASTER non è l’unico russo al comando. Citiamo infatti la presenza in terza piazza di Anton Shibalov (KAMAZ – MASTER), attardato di 11 secondi dal ceco Ales Loprais (INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA).

Seguite la Diretta Live di OA Sport con aggiornamenti costanti su tutte le categorie iscritte. Buon divertimento!

