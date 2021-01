LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Stephane Peterhansel comanda tra le auto, in difficoltà Toby Price tra le moto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

08.30 CAMION – I primi equipaggi passano al primo rilevamento dopo 46 km: in testa il russo Dmitry Sotnikov della Kamaz-Master, con 1’08” sul connazionale e compagno di marca Andrey Karginov.

08.25 QUAD – Al terzo intermedio, posto dopo 138 km, l’argentino del Drag’on Rally Team Nicolas Cavigliasso resta al comando con 25″ sul connazionale Manuel Andujar, della 7240 Team.

08.20 AUTO – Dopo 138 km il francese Stephane Peterhansel su X-Raid Mini JCW Team resta al comando ed incrementa ulteriormente il proprio margine: ora sono 52 i secondi di margine sullo spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra.

08.15 MOTO – Al sesto rilevamento, posto dopo 267 km, resta in testa il britannico Sam Sunderland della Red Bull KTM Factory Team, con un margine di 5’56” sull’argentino Kevin Benavides, della Monster Energy Honda Team 2021, mentre paga 9’04” l’australiano Toby Price, compagno di marca del britannico.

07.45 QUAD – Dopo 94 km comanda l’argentino del Drag’on Rally Team Nicolas Cavigliasso, con 26″ sul connazionale Manuel Andujar della 7240 Team.

07.40 AUTO – Al primo punto di rilevamento dopo 46 km il francese Stephane Peterhansel su X-Raid Mini JCW Team è al comando con 26″ sullo spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra, e con 46″ sull’altro francese Mathieu Serradori della SRT Racing.

07.35 MOTO – Dopo 178 km comanda il britannico Sam Sunderland della Red Bull KTM Factory Team, con un margine di 2’14” sul francese Xavier De Soultrait della HT Rally Raid Husqvarna Racing. Oltre i 5′ di ritardo gli altri concorrenti passanti al rilvamento.

07.30 Buongiorno e benvenuti alla nostra nuova diretta live testuale! Dopo le emozioni di ieri, la carovana della 43^ edizione della Dakar si appresta per la seconda fatica in programma. L’itinerario odierno inizierà da Bisha e si concluderà dopo 457 chilometri cronometrati a Wadi Ad-Dawasir. Dopo i sentieri rocciosi di ieri tutto è pronto per una nuova sfida tra le dune del deserto dell’Arabia Saudita.

Il programma della seconda tappa

Tra le moto l’uomo da battere è l’australiano Toby Price (Red Bull KTM). Quest’ultimo si è imposto nella frazione di ieri davanti all’argentino Kevin Benavides (Honda) ed è pronto a confermarsi nelle vaste aree sabbiose che tra poche ore affronteranno i protagonisti.

Il francese Stephane Peterhansel e lo spagnolo Carlos Sainz si contendono la leadership tra le auto. I due alfieri di casa Mini sono rispettivamente al secondo ed al primo posto della classifica assoluta alla vigilia della seconda frazione. Dopo il deludente 21° posto di ieri è chiamato al riscatto il transalpino Sebastian Loeb (Hunter), in difficoltà dopo i primi chilometri della Dakar 2021.

Alexandre Giroud (TEAM GIROUD) si appresta a gestire 2 minuti e 52 secondi di vantaggio sul cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing) tra i quad. Attenzione all’americano Pablo Copetti (MX Devesa by Berta) ed all’argentino Nicolas Cavigliasso (DRAG’ON Rally), diretti inseguitori della coppia di testa.

Per quanto riguarda i camion la sfida alla Russia è aperta. Dimitry Sotnikov, Ruslan Akhmadeev e Ilglz Akhmetzianov hanno dominato la scena nella prova di ieri. L’equipaggio #507 KAMAZ – MASTER non è l’unico russo al comando. Citiamo infatti la presenza in terza piazza di Anton Shibalov (KAMAZ – MASTER), attardato di 11 secondi dal ceco Ales Loprais (INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA).

Seguite la Diretta Live di OA Sport con aggiornamenti costanti su tutte le categorie iscritte. Buon divertimento!

Foto: LaPresse