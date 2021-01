LIVE Dakar 2021, quinta tappa in DIRETTA: colpo doppio di Benavides tra le moto! Peterhansel amministra tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.11 AUTO – La quinta tappa se la aggiudica il sudafricano Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing) con il tempo di 5:09.25 distanziando di 58 secondi il suo connazionale Brian Baragwanath (Century Racing) mentre al terzo posto troviamo il francese Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW team) a 2:25. Quarta posizione per il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) a 4:38 mentre è quinto il ceco Martin Prokop (Benzina Orlen Team) a 5:00. Sesto l’argentino Orlando Terranova (X-Raid Team) a 9:24, settimo lo spagnolo Nani Roma (Bahrain Raid X-treme) a 10:31, davanti al connazionale Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW Team) a 15:19, dopo essere stato anche ad oltre mezzora di distacco dai primi a metà frazione. Nono il polacco Jakub Prygonski (Orlen Team/Overdrive) a 18:58 e decimo il saudita Sheikh Khalid Al Quassimi (Abu Dhabi Racing) a 20:27. In classifica generale Peterhansel è sempre primo con 6:11 su Al-Attiyah e 48:13 su Sainz.

13.10 – Nicolás Cavigliasso vince la quinta frazione della Dakar tra i quad. L’argentino, campione 2019, ha controllato l’intera corsa respingendo i repentini attacchi del connazionale Manuel Andújar (7240 Team), secondo con 01′ 41” di ritardo. I due sudamericani si sono contesi la tappa odierna imponendo un pesante gap sulla concorrenza. Difficoltà per il francese Alexandre Giroud, staccato di oltre 20 minuti in seguito ad un errore di navigazione nel deserto. Il transalpino ha mantenuto il comando della classifica generale nelle prime due giornate.

12.06 CAMION – Transito al km 250. Macik sempre in testa, ma ora Vishneuski si è portato a 1’12” di ritardo. Grande recupero anche di Karginov, terzo a 1’31”.

11.55 AUTO – I piloti stanno affrontando l’ultimo tratto del percorso. De Villiers è lanciato verso la vittoria, all’ultimo rilevamento aveva 5’45” di vantaggio su Baragwanath e 7’06” su Prokop. Peterhansel era quarto a 7’09”, Al Attiyah sesto a 10’06”.

11.36 MOTO – Nonostante una caduta e una ferita al naso l’argentino Kevin Benavides si è aggiudicato la quinta tappa tra le moto. Il sudamericano, in sella alla Honda, ha preceduto di 1’00” il compagno di squadra Jose Ignacio Cornejo Florimo e di 2’29” lo spagnolo Lorenzo Santolino (Sherco Factory). Da segnalare in chiave classifica generale il quinto posto del francese Xavier de Soultrait (HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING) a 7’55” e l’11° dello spagnolo Joan Barreda, vincitore della tappa di ieri, che ha perso terreno rispetto ai suoi rivali. Con questa situazione di classifica, Benavides si è portato in vetta alla classifica con 2’31” di margine su de Sultrait e 3’42” su Cornejo Florimo.

11.06 AUTO – Giniel De Villiers (Toyota) è al comando all’ultimo intermedio e sembra essere pronto a portarsi a casa il successo di tappa.

10.52 QUAD – Sempre battaglia tra Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) e Manuel Andújar (7240 TEAM), distacco di 32” all’ultimo intermedio tra i due argentini.

10.36 AUTO – Stéphane Peterhansel fa il vuoto e guadagna oltre 3′ sul rivale Nasser Al-Attiyah.

10.28 QUAD – Prosegue la sfida entusiasmante tra i due argentini Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) e Manuel Andújar (7240 TEAM), con 27” a dividere i due.

10.10 AUTO – Giniel De Villiers sempre al comando su Van Loon. Stéphane Peterhansel guadagna su Nasser Al-Attiyah.

9.55 MOTO – All’ultimo intermedio 1’05” di vantaggio per Kevin Benavides su Cornejo. Sunderland continua a guadagnare su De Soultrait.

9.46 AUTO – Giniel De Villiers saldamente in testa, ma, come detto, prosegue il duello tra Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Stéphane Peterhansel (Mini) in chiave classifica.

9.37 QUAD – Nicolas Cavigliasso e Manuel Andújar sono divisi solamente da 37” quando mancano 2 intermedi all’arrivo.

9.33 MOTO – Super rimonta di Sam Sunderland che ora è virtualmente in testa alla classifica generale. Per quanto riguarda la tappa prosegue il cammino di Kevin Benavides. In difficoltà sia Xavier De Soultrait che Barreda.

9.18 QUAD – Che battaglia tutta argentina quella tra Nicolas Cavigliasso e Manuel Andújar: distacco ancora inferiore al minuto, tutto aperto.

9.10 AUTO – Giniel De Villiers sempre al comando davanti all’olandese Van Loon. I due rivali in classifica Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Stéphane Peterhansel (Mini) sono praticamente attaccati.

9.01 MOTO – Kevin Benavides scavalca il compagno di team Nacho Cornejo e sembra avviarsi verso il successo di tappa.

8.53 MOTO – Nacho Cornejo sempre al comando ma incombe il compagno di squadra Kevin Benavides, sarà sfida tra i due per il successo di frazione.

8.42 AUTO – Dopo il secondo intermedio sempre davanti il sudafricano Giniel De Villiers. Ad oltre 11′ Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Stéphane Peterhansel (Mini) che proseguono nella loro personale sfida.

8.33 QUAD – Sempre vicinissimi Cavigliasso ed Andujar in questa quinta tappa: vantaggio inferiore al minuto per colui che è al comando.

8.20 MOTO – Prosegue la cavalcata del cileno Nacho Cornejo: il centauro della Honda guida sempre davanti al compagno di team Benavides. Xavier De Soultrait sta guadagnando tanto su un Joan Barreda che appare in netta difficoltà.

8.12 QUAD – Sempre una sfida tutta argentina in questa quinta frazione: Nicolas Cavigliasso conserva 44” di vantaggio su Andujar.

8.00 AUTO – Stéphane Peterhansel conserva 46” di margine sul rivale Nasser Al-Attiyah al secondo intermedio. In testa alla tappa odierna però non ci sono loro, al comando infatti al primo intermedio c’è il sudafricano De Villiers.

7.44 MOTO – Sembra aver preso il largo il cileno Cornejo Florimo: l’atleta della Monster Energy Honda ha oltre 4′ di margine sull’argentino Benavides. In rimonta Xavier De Soultrait, mentre non è partito bene Barreda.

7.38 QUAD – Sempre Cavigliasso davanti, vantaggio dopo tre intermedi di 44” sul connazionale argentino Andujar.

7.33 AUTO – Prosegue la sfida tra Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Stéphane Peterhansel (Mini): al primo intermedio è il francese davanti di circa un minuto.

7.24 QUAD – Un argentino al comando dopo i primi intertempi: si tratta di Cavigliasso.

7.21 MOTO – Al primo intermedio tra le moto troviamo in testa l’argentino Benavides.

7.15 È appena scattata la quinta tappa per le varie classi.

7.10 Buongiorno e ben ritrovati con l’appuntamento con la Dakar 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Dakar 2021. Sarà la Riyadh > Al Qaisumah di 456 km cronometrati a dare un’ulteriore definizione alla classifica generale della Maratona del deserto.

Tra le dune i concorrenti dovranno cercare il percorso migliore per fare la differenza e soprattutto non smarrire la via, elemento che in queste prime stage è stato più ricorrente. Tra le moto lo spagnolo Joan Barreda è lanciatissimo. L’iberico, dopo il successo di ieri, è a soli 15″ da Xavier De Soultrait e le intenzioni sono bellicose. L’iberico su un tracciato veloce come quello di 24 ore fa ha dimostrato le sue qualità, esprimendosi ad alto livello. Vedremo se oggi, su di un tracciato più lungo e impervio se sarà in grado di rispondere. Dovrà rispondere presente la truppa KTM che, al momento, non ha fatto vedere quello che ci si aspettava.

Tra le auto impazza il confronto tra Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Stéphane Peterhansel (Mini). Il qatariano ha ottenuto la quarta vittoria di tappa nella giornata di ieri ed è molto motivato per continuare la sua progressione. Tuttavia, Mr Dakar è sempre lì e comanda la classifica con 3’58” di margine sull’alfiere della Casa giapponese. Al momento, tagliato un po’ fuori il tre volte campione e vincitore del 2020 Carlos Sainz, distanziato di 35’19” dal vertice. In una corsa come questa, però, non si può mai dire.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Dakar 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Gli aggiornamenti inizieranno a partire dalle ore 7.15. Buon divertimento!

Foto: Julien Delfosse/LPS