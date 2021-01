Dakar 2021, tutte le classifiche dopo la quinta tappa: auto, moto, camion e quad

Si conclude in quel di Al Qaisumah la quinta tappa della 43^ edizione della Dakar. Ancora una volta lo spettacolo non è mancato in una prova davvero interessante dal primo all’ultimo metro. Auto, moto, camion e quad hanno raggiunto la meta dopo 419 chilometri cronometrati all’interno di parecchie aree sabbiose in cui molti protagonisti hanno incontrato problemi di navigazione.

Per quanto riguarda la classifica riservata alle moto evidenziamo un nuovo leader. L’argentino Kevin Benavides, nonostante una caduta ed una ferita al naso, ha vinto per un solo minuto la tappa odierna, una prestazione che gli permette di diventare il nuovo leader dopo cinque prove. L’alfiere di casa Honda scatterà domani con 02′ 31” da gestire sul francese Xavier De Soultrait (Husqvarna), quinto al traguardo di Al Qaisumah. Giornata da dimenticare per lo spagnolo Joan Barreda (KTM). Il vincitore di ieri perde 17 minuti e scivola a 14′ 02” dalla testa della graduatoria.

Con il successo del sudafricano Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing) si chiude la quinta tappa della Dakar 2021. Il francese Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW team), terzo oggi, mantiene la leadership della classifica generale con 6 minuti ed 11 secondi sull’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota). Scivola a 48′ 13” Carlos Sainz. Lo spagnolo di casa Mini perde altri minuti da Peterhansel dopo cinque delle dodici prove previste.

Nicolás Cavigliasso si conferma padrone dei quad. Una nuova vittoria permette all’argentino di consolidare la propria leadership. Il centauro di casa Drag’On Rally Team si appresta a gestire 23′ 48” sul connazionale Manuel Andújar (7240 Team), unico in grado di attaccarlo nella frazione appena conclusa.

Dmitry Sotnikov/Ruslan Akhmadeev/Ilgiz Akhmetzianov si confermano i padroni tra i camion. Il pilota russo #507 KAMAZ – MASTER chiude al terzo la prova di oggi con 03′ 41” di ritardo dal connazionale Andrey Karginov ( #500 KAMAZ – MASTER). Secondo posto nella graduatoria overall per il compagno Anton Shibalov con 33′ 53” di ritardo. I dominatori della 43^ edizione della Dakar appaiono in netto controllo della situazione, consapevoli di poter amministrare un ampio gap.

CLASSIFICA GENERALE QUINTA TAPPA MOTO

CLASSIFICA GENERALE DOPO QUINTA TAPPA AUTO

CLASSIFICA GENERALE QUINTA TAPPA QUAD

CLASSIFICA GENERALE QUINTA TAPPA CAMION

Foto: LM-LPS/DPPI/Julien Delfosse