LIVE Cremona-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: match a rischio, Armani bloccata dalla neve a Madrid

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CREMONA-OLIMPIA MILANO VERSO IL RINVIO: LE CAUSE

La cronaca di Real Madrid-Olimpia Milano di Eurolega

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Vanoli Cremona-AX Armani Exchange Olimpia Milano, match valido per la quindicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

La Guerino Vanoli Basket di coach Paolo Galbiati è reduce da due vittorie consecutive in campionato, quella in casa contro la seconda forza del campionato Happy Casa Brindisi (96-94) e quella dell’ultimo turno sul parquet della Germani Brescia (85-89) che hanno rilanciato Cremona nella lotta per un posto alle Final Eight di Coppa Italia (11-14 febbraio al Mediolanum Forum di Assago). I biancoblù occupano attualmente l’ottavo posto in classifica con un record di 6-7 alla pari della Reggiana di coach Antimo Martino e la Carpegna Pesaro di coach Jasmin Repesa.

L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, leader incontrastata in Serie A con 12 vittorie e una sola sconfitta, arriva al PalaRadi di Cremona dopo la vittoria di prestigio di venerdì in Eurolega in casa del Real Madrid. Al WiZink Center l’AX Armani Exchange si è imposta con un 76-80 trascinata dai 17 punti dell’ex dal dente avvelenato Sergio Rodriguez e i 15 con 5 assist di Malcolm Delaney. In campionato Milano proviene invece dalla vittoria in rimonta contro Pesaro al Forum, 97-93 con un parziale di 33-21 nell’ultimo quarto con cui le scarpette rosse sono riuscite a risalire dal -8 alla fine del terzo periodo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Cremona-Olimpia Milano, quindicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Palla a due prevista per le ore 17.00 al PalaRadi di Cremona dove si giocherà a porte chiuse, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Credit: Ciamillo