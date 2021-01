LIVE Caruso-Bublik 3-6 2-5, ATP Antalya 2021 in DIRETTA: fuga del kazako nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Termina qui la DIRETTA LIVE di OA Sport. Un saluto a tutti i lettori e buon proseguimento di giornata.

Prossimo avversario per lui uno tra il francese Tristan Lamasine e il bielorusso Egor Gerasimov.

Alexander Bublik batte Salvatore Caruso 6-3 6-3 e si qualifica, tramite l’ultimo servizio e volée, per il secondo turno.

40-0 Tre match point Bublik, gran risposta difensiva e profonda di Caruso, che però spreca tutto col successivo dritto in rete.

30-0 Servizio e rovescio di Bublik.

15-0 Risposta in rete di Caruso che poi si esibisce in un urlo di rabbia che si sente per mezza Antalya.

3-5 Bublik, perde il controllo della risposta il kazako che però ora va a servire per chiudere dopo poco più di un’ora.

Vantaggio Caruso, bravo l’azzurro a comandare da fondo col dritto e a guadagnare la chance del 3-5.

40-40 Prima profonda di Caruso che annulla così il match point.

30-40 Match point Bublik, brutto errore di Caruso che aveva allontanato Bublik con il dritto, l’ultimo però finisce largo.

30-30 Posizionato male a rete Caruso, si fa sorprendere dal passante di dritto di Bublik.

30-15 Caruso viene a prendersi di forza il punto a rete con la volée alta di dritto.

15-15 Dritto in rete di Bublik.

0-15 Non incisivo dietro il servizio Caruso.

2-5 Bublik, il nastro respinge la risposta di rovescio di Caruso, col kazako che stava venendo a rete.

40-30 Altro scambio che si proietta verso la rete e che Bublik vince.

30-30 Buona prima di Bublik.

15-30 Secondo doppio fallo di Bublik.

15-15 Spinge con il dritto Bublik e si prende il punto.

0-15 Si carica Caruso dopo esser sceso a rete bene e aver guadagnato il primo punto del game.

2-4 Break Bublik, splendido passante di rovescio con Caruso a rete, c’è il servizio perso dal siciliano anche nel secondo set.

15-40 Due palle break Bublik, prima vincente di Caruso.

0-40 Tre palle break Bublik, stavolta tutte insieme con il rovescio.

30-0 Prende campo con il dritto Bublik e vince il punto.

0-15 Sbaglia in lunghezza Caruso.

2-3 Bublik, servizio e dritto.

40-0 Caruso va a rete in posizione pessima, lo passa di dritto Bublik.

30-0 Ancora incisivo con i colpi di inizio gioco Bublik.

15-0 Servizio e dritto di Bublik.

2-2 Caruso vince un game complesso, prendendoselo a rete grazie alla volée affossata a rete di Bublik.

Vantaggio Caruso, con il dritto dal centro il siciliano riesce a comandare lo scambio e a vincerlo.

40-40 Bravo Caruso! Riesce a far venire a rete (male) Bublik che aveva preso il comando dello scambio e ad annullare la palla break.

30-40 Palla break Bublik, appena largo il dritto dopo il servizio di Caruso.

30-30 Buona prima di Caruso.

15-30 Scambio piuttosto lungo, Caruso però sbaglia a rete nel giocare la volée di dritto che gli rimane in rete.

15-15 Doppio fallo di Caruso, è il terzo.

15-0 Comanda con il dritto Caruso, Bublik prova una cosa a metà tra il recupero e la palla corta, ma quale che sia nessuna delle due gli riesce.

1-2 Bublik, punto che il kazako vince almeno tre volte chiudendo poi col lob.

40-15 Prima vincente di Bublik.

30-15 Scambio sulla diagonale del rovescio che vince Bublik perché Caruso mette il suo in rete.

15-15 Breve scambio a rete tra i due, Bublik ottiene la ragione tramite lo smash.

0-15 Ancora una palla in rete di Bublik che è leggermente nervoso per questo.

1-1 Servizio e rovescio di Caruso.

40-15 Buona prima di Caruso.

30-15 Si perde chissà dove il recupero di Bublik.

15-15 GRAN PUNTO! Passante di rovescio lungolinea di Caruso che sorprende Bublik!

0-15 Non incisivo al servizio Caruso.

0-1 Bublik, ottavo ace.

40-30 Primo doppio fallo di Bublik.

40-15 Settimo ace di Bublik.

30-15 Sesto ace di Bublik.

15-15 Trova un bel punto in risposta Caruso.

15-0 Ricomincia bene Bublik.

3-6 Set Bublik, e finisce così il primo parziale.

Vantaggio Bublik, set point: ancora una chance per il kazako.

40-40 In rete la risposta di Bublik, annullati tutti e tre i set point.

30-40 Set point Bublik, bravo Caruso a comandare con servizio e dritto. Rimane ancora una chance al kazako.

15-40 Due set point Bublik, prima vincente di Caruso.

0-40 Tre set point Bublik, dritto in rete di Caruso.

0-30 Prende il comando dello scambio col dritto Bublik, che va a due punti dal primo set.

0-15 Dritto a metà rete di Caruso.

3-5 Bublik, chiude con lo smash a rete il kazako, Caruso serve per restare nel set.

40-30 Non supera la rete la risposta di Caruso, prima complessa ma non impossibile questa di Bublik.

30-30 Risposta profonda di Caruso che manda fuori tempo Bublik.

30-15 Altro ace di Bublik, stavolta esterno.

15-15 Ace di Bublik, è il quarto.

0-15 Spreca Bublik, con due dritti verso l’angolo sinistro seguiti da un terzo che non supera la rete.

3-4 Bublik, splendido punto di Caruso che si apre il campo con il dritto, poi viene a rete a chiudere con la volée bassa. Sempre però un break di vantaggio per il kazako.

40-30 Rovescio in rete di Caruso che aveva in mano lo scambio.

40-15 Spinge Bublik con il dritto, tentando di aggredire Caruso, ma la misura è leggermente eccessiva.

30-15 Buona pressione da fondo di Caruso, rovescio in rete di Bublik.

15-15 Largo il dritto dal centro di Caruso.

15-0 Servizio, dritto e dritto dopo la gran difesa di Bublik per Caruso.

2-4 Bublik, ancora una gran botta al centro che assicura il game al kazako.

40-30 Terzo ace di Bublik.

30-30 Bublik non riesce a giocare il rovescio tagliato, palla che finisce a metà rete.

30-15 Secondo ace di Bublik.

15-15 Dritto in rete di Bublik.

15-0 Prima vincente di Bublik.

2-3 Bublik, Caruso insiste con il lungolinea di dritto nell’angolo sinistro e ottiene il game.

40-0 Risposta lunga di Bublik.

30-0 Bublik viene costretto a scendere a rete dalla palla corta di Caruso, non ci arriva di poco prima che il rimbalzo da singolo diventi doppio.

15-0 Scambio piuttosto lungo, Bublik chiama a rete Caruso, che però lo allontana e poi chiude con lo smash.

1-3 Bublik, primo ace del match per il kazako.

40-30 Si apre il campo con il servizio esterno Bublik, per poi poter venire a rete e chiudere con la volée alta.

30-30 Buona pria di Bublik.

15-30 Servizio e dritto di Bublik.

0-30 Rimane sul nastro la palla corta dopo il servizio di Bublik.

0-15 Riprende la via della rete Caruso, stavolta vincendo il punto.

1-2 Bublik, Caruso vince il suo primo game del 2021 con una buona prima centrale.

40-15 Doppio fallo di Caruso, è il secondo.

40-0 Buona prima di Caruso.

30-0 Comanda lo scambio con il dritto e vince il punto Caruso.

15-0 Torna a prendere la rete Caruso, stavolta proteggendola bene, Bublik non trova la misura dell’ultimo dritto in corsa.

0-2 Bublik, richiamato a rete Caruso che non arriva bene sulla smorzata mettendo la palla in rete.

40-15 Prima vincente di Bublik.

30-15 Vincente notevole di Bublik dai teloni, dritto che sorprende Caruso che aveva ben condotto il punto prendendo poi la via della rete, senza però chiudere con la volée.

15-15 Caruso aggredisce la debole seconda di Bublik e trova la risposta vincente incrociata di dritto.

15-0 Prima pesante di Bublik.

0-1 Break Bublik, Caruso riesce a tenere in mano lo scambio, ma sbaglia in larghezza di dritto e regala il turno di servizio.

30-40 Palla break Bublik, rovescio in rete di Caruso.

30-30 Non trova l’impatto con la risposta sulla seconda Bublik.

15-30 Servizio e dritto di Caruso.

0-30 Bublik chiama a rete Caruso che non riesce a ben organizzarsi.

0-15 Bublik vince il primo punto del 2021.

12:06 Si parte!

12:02 I due sono già in campo per il riscaldamento.

12:00 Ricordiamo che il tabellone di questo torneo è dominato da Matteo Berrettini, prima testa di serie, che però non farà oggi il suo esordio in terra turca (al pari di Fabio Fognini). Fra l’altro Caruso è inserito proprio nella stessa parte alta.

11:56 Ci sono già stati vari match italiani, tra qualificazioni e primo turno, e tutti sono risultati beffardi: hanno perso tutti e tre gli Andrea impegnati, nel tabellone cadetto Pellegrino (5-7 al terzo dopo oltre tre ore con il bulgaro Kuzmanov) e Vavassori (fuori in due set con l’altro bulgaro Andreev) e nel main draw Arnaboldi (rimontato da Basilashvili).

11:53 Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 250 di Antalya tra il nostro Salvatore Caruso e il kazako Alexander Bublik.

Il tabellone di Antalya – Il programma odierno ad Antalya

Buona mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 250 di Antalya tra Salvatore Caruso e il kazako Alexander Bublik.

I due giocatori sono separati da 27 posizioni nel ranking ATP (numero 76 il siciliano, 49 il suo avversario), e tra di loro non c’è nessun precedente. Arrivano da due stagioni ben diverse: per Bublik è stata di stabilizzazione, anche se di stabile nel suo tennis c’è poco visto che può cambiare le carte in tavola in un attimo, per Caruso è migliorata improvvisamente tra settembre e ottobre, quando, con regolarità, ha messo entrambi i piedi ben saldi tra i primi 100, con il picco della finale al Challenger di Parma.

Il giocatore di Avola, a livello ATP o Slam, di kazaki non ne ha mai affrontati; diverso il discorso per il ventitreenne kazako, che ha vinto soltanto in un’occasione (contro Thomas Fabbiano agli US Open 2019) perdendo nelle altre cinque. Bublik ha chiuso il 2020 perdendo da Lorenzo Sonego al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, mentre Caruso si è spinto fino ai quarti a Sofia, dov’è stato sconfitto dal francese Richard Gasquet.

Il torneo di Antalya è in calendario con una vera e propria licenza annuale, di quelle concesse occasionalmente dall’ATP in questi tempi particolari al fine di poter organizzare il calendario in maniera appropriata. Dopo la conclusione di questo appuntamento (come anche di quelli di Delray Beach e, al femminile, di Abu Dhabi, al pari delle qualificazioni degli Australian Open sdoppiate tra Doha e Dubai), tutti voleranno verso Melbourne con le sofisticatissime regole della quarantena in loco.

Il match tra Salvatore Caruso e Alexander Bublik inizierà non prima delle 11:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse