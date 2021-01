Si interrompe immediatamente l’avventura di Salvatore Caruso all’ATP 250 di Antalya. Il 28enne nativo di Avola è stato sconfitto con un doppio 6-3 dal kazako Alexander Bublik nel match d’esordio. E’ stata una partita nella quale l’azzurro ha provato a far valere le proprie armi ma si è trovato di fronte un avversario estremamente solido che ha concesso davvero poco.

Primo set che inizia malissimo per Caruso che cede subito il servizio a causa di un errore di misura col dritto (0-1). Bublik gioca bene i propri turni in battuta senza mai concedere di fatto la possibilità all’azzurro di rientrare. Il siciliano si porta sul 30-30 nell’ottavo gioco ma poi subisce i due punti successivi (3-5). Nel game seguente il numero 76 del mondo è costretto ad annullare tre set point dal servizio ma una volta ritrovata la parità lascia il pallino del gioco in mano al kazako che non si fa pregare e chiude 6-3.

Avvio di secondo set con i punti che seguono pedissequamente l’ordine del servizio fino al sesto gioco quando Caruso, per la terza volta nel match, si ritrova sotto 0-40. In questa circostanza, però, l’azzurro non riesce ad annullare le tre palle break consecutive e Bublik allunga 4-2 grazie ad un passante incredibile che beffa l’italiano salito a rete. Ogni tentativo di reazione del tennista siciliano risulta vano, anzi nell’ottavo game Caruso è costretto ad annullare un match point (3-5). Il kazako, però, nel successivo turno al servizio chiude senza problemi e stacca il pass per il secondo turno (3-6).

Le statistiche mostrano chiaramente la supremazia di Bublik che ha giocato il 71% di prime in campo, contro il 60% dell’azzurro, ottenendo il 79% di punti con la prima e il 75% con la seconda mentre Caruso racimola solo il 67% di punti con la prima in campo e il 53% con la seconda. Un esordio amaro per il 28enne nativo di Avola che però deve guardare con fiducia al futuro.

Foto: Lapresse