Atp Antalya 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming. In campo Arnaboldi, Caruso e Travaglia

Comincia quest’oggi l’ATP Antalya 2021, torneo che assieme a quello di Delray Beach aprirà la nuova stagione di tennis internazionale. In Turchia si è iscritto un buon ventaglio di partecipanti, con Matteo Berrettini e Fabio Fognini come prima e terza testa di serie; sarà l’unico torneo europeo per un po’ di tempo, visto che tanti dei protagonisti di questi giorni andranno direttamente in Australia per mettersi in quarantena primi dei tornei propedeutici alla prossima edizione dell’Australian Open.

Prima giornata di Antalya che parlerà parecchio italiano: ben cinque azzurri scenderanno in campo tra primo turno e qualificazioni ancora da terminare. Per i tre che sono nel tabellone principale, vale a dire Andrea Arnaboldi, Salvatore Caruso e Stefano Travaglia, ci sono partite in cui non partono con i favori del pronostico. Il Campo 1 sarà la casa di Arnaboldi e Caruso, con il milanese che nel secondo match affronterà Nikoloz Basilashvili e il siciliano pronto a scontrarsi successivamente con il kazako Alexander Bublik. Travaglia sarà invece impegnato nel Campo 2 con l’osso duro Miomir Kecmanovic. Ad essere impegnati nelle qualificazioni saranno invece Andrea Pellegrino ed Andrea Vavassori, rispettivamente contro Dimitar Kuzmanov (prima partita del Campo 2) e Adrian Andreev (prima partita sul Campo 3). La partita più interessante della prima giornata è quella che vedrà coinvolto David Goffin, seconda testa di serie del torneo; per il belga un impegno abbastanza facile contro Pierre-Hugues Herbert, da lui battuto cinque volte in altrettante partite.

La prima giornata dell’ATP Antalya 2021 inizierà alle ore 10 locali, dunque alle ore 8 in Italia viste le due ore di fuso orario. Non è prevista copertura televisiva dell’evento per problemi legati all’ubicazione dei campi e alla possibile qualità audiovisiva delle immagini.

ATP ANTALYA 2021, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

CAMPO CENTRALE

Ore 10.00: Blaz Kavcic VS Alex Molcan (QUALIFICAZIONI)

Seguita da Altrug Celigbilek (WC) VS Kacper Zuk

Seguita da Pierre-Hugues Herbert VS David Goffin (2)

CAMPO 1



Ore 10.00: Mert Naci Turker VS Michael Vrbenski (QUALIFICAZIONI)

Seguita da Nikoloz Basilashvili VS Andrea Arnaboldi

Seguita da Salvatore Caruso VS Alexander Bublik

CAMPO 2

Ore 10.00: Andrea Pellegrino VS Dimitar Kuzmanov (QUALIFICAZIONI)

Seguita da Matthias Bachinger VS Lucas Miedler (QUALIFICAZIONI)

Seguita da Miomir Kecmanovic VS Stefano Travaglia

CAMPO 3

Ore 10.00: Andrea Vavassori VS Adrian Andreev (QUALIFICAZIONI)

Seguita da Pavel Kotov VS Harri Heliovaara

Seguita da Emil Ruusuvuori VS Jiri Vesely

Foto: Lapresse