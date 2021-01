CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I top scorer delle due squadre

Cantù: Gaines 24 punti

Virtus Bologna: Gamble 25 punti

FINISCE QUI: SUONA LA SIRENA. Cantù-Virtus Bologna 82-91.

82-91 Attenzione, attenzione: la tripla di Smith! Cantù prova a rimettere in discussione le cose, ma manca meno di un minuto alla fine.

79-91 Gaines è l’ultimo a mollare: va dentro, subisce, fallo e mette a referto altri due liberi.

77-91 Uscita dal timeout con Gamble che schiaccia per certificare la superiorità dei felsinei.

Si riparte.

77-89 Ricciiiiii, con la tripla della staffa! La Virtus Bologna torna a +12 a tre dalla fine. Timeout Cantu.

77-86 Gamble, anche lui, col gioco da tre punti: la Virtus non vuole farsi riprendere.

77-83 Williams! E’ un leone il giocatore di Cantù che va a referto con un gioco da tre punti.

74-83 Weeeeeems con una tripla PE-SAN-TIS-SIMA! Bologna rimette nove punti fra sè e gli avversari.

74-80 Williams in lunetta fa 1/2 sprecando una chance per Cantu di chiudere ulteriormente il gap.

73-80 Gaaaaines con una nuova tripla che galvanizza i suoi: Cantù prova a rimanere a contatto.

70-80 In un amen: botta e risposta sull’asse Gaines-Adams.

68-78 Aliiiibegovic: un mostro di freddezza nel rispondere dall’altra parte del campo, dopo un bell’assist di Marco Belinelli.

68-75 Smith è una sentenza dall’arco! Triiiipla per Cantù che va a -7.

65-75 Williams con una partenza a razzo prova a riportare i suoi a -10 con due canestri consecutivi per Cantù, inframezzati dal tiro interno di Adams.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO PERIODO.

Ora un’ultima breve pausa, prima del gran finale.

FINE TERZO QUARTO, CANTU’-VIRTUS BOLOGNA 61-73

61-73 Liberi per Jaime Smith, che torna a segnare in questo secondo tempo

59-73 Belinelli! Esce dai blocchi e segna in allontanamento dalla rimessa

Time out Bologna a meno di un minuto dal termine del terzo parziale, per costruire un tiro veloce con meno di due secondi sul cronometro dei 24”.

ULTIMO MINUTO

59-71 Ancora Bigby-Williams in lunetta, solo un tiro a segno.

58-71 Due liberi a segno per Vince Hunter

58-69 Correzione di Bigby-Williams sul tiro da tre punti di Johnson, Cantù tenta di rimanere in linea di galleggiamento

56-69 2/2 Ai liberi per Giampaolo Ricci

56-67 Giro gratis in lunetta per Josh Adams, 2/2.

56-65 Due liberi per Bigby-Williams, entrambi a segno

54-65 Gamble regna nel pitturato mettendo a segno il ventesimo punto della sua gara

54-63 Cantù non si arrende con la tripla di Johnson, Teodosic firma di nuovo il +9

51-61 GAMBLE INARRESTABILE NEL PITTURATO! Il più lesto a rimbalzo sul tiro corto di Weems è lui, altro gioco da tre punti a sua disposizione! Time out Cantù

51-58 Ancora Gamble! Si fa sempre trovare pronto, Markovic lo vede e gli serve l’ottavo assist della partita

51-56 La Virtus batte la zona di Cantù con Weems, poi dall’altra parte Gaines risponde con la tripla di tabella!

48-53 Ma Thomas non molla! Tripla per il giocatore biancoblu!

45-53 Gioco da tre punti di Gamble, ma il merito è di Teodosic che si inventa un meraviglioso passaggio dietro la schiena! Prove tecniche di fuga per la Virtus

45-50 Gamble riceve lo scarico di Teodosic e si prende il fallo di Thomas. 1/2 ai liberi

45-49 MAMMA MIA TEODOSIC! Caracolla per il campo, finta di consegnato e tripla centrale! Time out per Cantù

45-46 Fallo antisportivo di Teodosic, Gaines fa 2/2 dalla lunetta

43-46 Gamble si avvicina a canestro, sbaglia ma poi corregge il suo errore

43-44 Si fanno sentire i muscoli di Williams! Segna subendo il fallo, ma senza convertire il libero supplementare

41-44 Altra tripla! Questa volta di Teodosic!!

41-41 E arriva la risposta di Gaines, pari!

38-42 Piazzato di Ricci per aprire il terzo quarto della partita.

COMINCIA IL TERZO PARZIALE

Ora un break. Ci ritroviamo dopo la pausa.

SI VA ALL’INTERVALLO: Cantù-Virtus Bologna 38-39.

38-39 Gainessssss con la tripla che riporta sotto Cantù! A meno di venti secondi dall’intervallo.

35-39 Weems da due, ridà 4 punti di vantaggio alla Virtus.

35-37 Liberi di Gaines, riallungo di Gamble.

33-35 Gamble, dopo l’uscita dal timeout riporta avanti i suoi.

Una breve pausa.

33-33 Pareggio ancora degli uomini di Pancotto: dopo il piazzato di Belinelli, arriva la tripla mozzafiato di Gaines. Timeout Bologna.

30-31 Smith piazza una bomba che riporta sotto Cantù!

27-31 Gamble, intanto, fa 1/2 ai liberi.

27-30 Teooooodosic, con la tripla! Bologna torna avanti.

27-27 Parziale pazzesco di Cantù! Tripla di Thomas, poi Pecchia dall’interno dell’area firma il pari. I lombardi son scatenati

22-27 Teodosic riallontana subito gli avversari con un piazzato da due e un tiro libero supplementare.

22-24 Tripla di Procida! Cantù torna sotto

19-24 Williams fa 2/2 dalla linea della carità siglando i primi due punti di questo periodo, ma non dal campo.

17-24 Squadre che hanno perso il ritmo, per ora non si segna. Mani fredde in uscita dalla prima pausa.

RIPRENDE IL SECONDO QUARTO.

Una breve pausa.

SI CHIUDE IL PRIMO QUARTO: Cantù-Virtus Bologna 17-24.

17-24 Si iscrive al match anche Marco Belinelli. Per l’ex NBA arrivano due punti, buon ingresso il suo.

17-22 Gaines ai liberi dopo aver subito fallo: 1/2 per lui.

16-22 Hunter: altro canestro per i bolognesi, che piazzano il parziale.

16-20 Alibegoviiiiiic da tre! La Virtus segna il massimo vantaggio: +4 per le “V Nere”.

16-17 Canestri e ribaltamenti di fronte continui: Gamble sigla l’ultimo canestro che tiene per il momento avanti i suoi.

13-15 Teodooooosic la risposta degli emiliani che tornano avanti

13-12 Thomasssssss sorpasso Cantu.

11-12 Smith va in lunetta mettendo a referto due liberi. I padroni di casa sono molto combattivi.

9-12 Weems, con una tripla che brucia la retina!

9-9 Pareggio nuovamente di Williams. Cantù fa vedere subito di voler rimanere attaccata al match.

7-9 Botta e risposta sull’asse Pecchia-Gamble. Rimane immutata la distanza.

5-7 Abass: canestro per lui

5-5 Parità a quota cinque: si invertono le parti, da due Markovic, da tre Smith

2-3 Si parte subito forte: Tripla di Ricci, risposta da due di Williams.

QUINTETTI BASE

Cantù: Gaines, Pecchia, Williams, Smith, Thomas

Virtus Bologna: Abass, Gamble, Weems, Markovic, Ricci

h 17.00 A brevissimo i quintetti base.

h 16.58 Inni nazionali e saluti, in sicurezza. Ci siamo

h 16.55 Cinque minuti al via. Le formazioni tornano in panchina a ricevere gli ultimi dettami tecnici da Pancotto e Djordjevic

h 16.50 Inizia a salire la tensione. A breve si parte!

h 16.45 Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

h 16.40 Venti minuti alla palla a due.

h 16.35 I lombardi ricevono gli emiliani, in una partita che vede i secondi partire con i favori del pronostico.

h 16.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Cantù-Virtus Bologna.

Il programma del match

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Virtus Bologna, match valido per la sedicesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021. La squadra di coach Sasha Djordjevic apre il girone di ritorno facendo visita a quella di Cesare Pancotto al PalaBancoDesio.

E dunque siamo al giro di boa. Dopo un andata ricca di problemi e rinvii tutte le squadre sperano che possa incominciare una nuova fase del campionato.

Da una parte gli emiliani che, dopo aver attraversato un momento molto tempestoso a livello tecnico, si ritrovano in quarta posizione in classifica, ma con un Marco Belinelli in più nel motore pronto a inserirsi sempre di più negli ingranaggi di una squadra con Teodosic, Markovic, Ricci, Alibegovic, Hunter e tutto il resto del collettivo bolognese.

Dall’altra i lombardi, impegnati nella lotta per non retrocedere – visti i soli 8 punti sin qui raccolti, che valgono momentaneamente il penultimo posto in graduatoria – e pronti ad aggrapparsi al talento dei vari Gaines (appena arrivato), Smith, Johnson, Procida e La Torre.

Chi la spunterà? La parola al campo

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Acqua S.Bernardo Cantù-Virtus Segafredo Bologna, sedicesima giornata (prima di ritorno) del campionato LBA Serie A 2020-2021, si giocherà al PalaBancoDesio con palla a due prevista per le ore 17.00, buon divertimento.

