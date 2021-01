LIVE Cantù-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Serie A 2020-2021 di basket tra la Acqua S.Bernardo Cantù e Fortitudo Lavoropiù Bologna, valevole come anticipo della quattordicesima giornata.

Le due squadre si trovano nella parte bassa della classifica e una vittoria oggi è fondamentale per allontanarsi dall’ultimo posto e, dunque, scappare via dalla zona retrocessione. Appaiate a otto punti, sia Cantù sia Fortitudo sono però in un buon momento di forma, con i padroni di casa reduci da due successi negli ultimi tre turni, mentre gli emiliani hanno vinto tre delle ultime quattro partite giocate.

La storia dice che quella di oggi è la 94sima sfida in Serie A tra le due squadre con bilancio delle vittorie a favore di Cantù per 56 a 37. I padroni di casa hanno avuto la meglio per 33 volte contro le 14 degli ospiti in casa, ma l’anno scorso a imporsi è stata Bologna per 84-82.

La sfida tra Acqua S.Bernardo Cantù e Fortitudo Lavoropiù Bologna inizierà alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credits: Ciamillo