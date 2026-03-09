Basket, l’Olimpia Milano piega la resistenza di Cantù e si aggiudica il derby lombardo in Serie A. Giampaolo Ricci MVP con 22 punti

L’Olimpia Milano si aggiudica il derby lombardo contro l’Acqua San Bernardo Cantù nel posticipo della ventunesima giornata della Serie A di basket 2025-2026! Dopo un primo quarto chiuso in doppia cifra di vantaggio, l’EA7 Emporio Armani ha subito la reazione degli ospiti che hanno mantenuto la sfida aperta per oltre 30′ salvo poi cedere nei minuti conclusivi dove i padroni di casa hanno mantenuto la lucidità. Con questo successo i meneghini agganciano Brescia al secondo posto con 30 punti, a -4 dalla Virtus Bologna prossima avversaria degli uomini di ‘Peppe’ Poeta domenica sera.

Giampaolo ‘Pippo’ Ricci si prende il premio di MVP con una prestazione mostre da 22 punti (grazie anche ad un 6/10 dall’arco), con 16 punti di Shavon Shields e 15 punti di Leandro Bolmaro – 14 punti di Zach LeDay, con Oumar Ballo autore di una doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi ma non basta a Cantù ad evitare il ko al pari dei 15 punti equamente divisi tra Erick Green e Xavier Sneed.

Uscita perfetta dai blocchi di Cantù con Sneed e Ballo (3-7), con Shavon Shields che avvicina l’Olimpia (7-9). Oumar Ballo sale già in doppia cifra (10 punti) con l’appoggio del +6 Acqua San Bernardo (7-13), con Shields che da tre accorcia ancora per Milano (12-13). Sorpasso EA7 Emporio Armani con Shields e LeDay (20-16), con la tripla dell’ex Partizan che vale il +10 (26-16). Green interrompe il digiuno offensivo canturino (28-18), con l’appoggio di Guduric che fissa il punteggio sul 33-20 alla prima sirena.

Giampaolo Ricci brucia la retina da tre in apertura di secondo quarto (40-31), con Riccardo Moraschini – ex di turno – che trova il 2+1 (40-34). Cinque punti in fila di Erick Green e Sasha Grant riportano Cantù a -2 (41-39): time-out immediato di ‘Peppe’ Poeta, con Leandro Bolmaro che piazza due canestri consecutivi per scuotere l’Olimpia (45-39) a meno di un minuto dal termine del quarto. Un appoggio di Ballo e il piazzato di Bolmaro valgono il 47-41 con cui si va all’intervallo lungo.

Xavier Sneed protagonista in avvio di ripresa con due bombe: break “personale” di 6-0 e Cantù pareggia i conti (47-47), con Shavon Shields dà ossigeno a Milano col 2+1 (53-49). Ballo tiene la squadra di Walter De Raffaele a contatto (53-51), col jumper di Green che mette la freccia per l’Acqua San Bernardo a metà terzo quarto (53-54). Ricci e Guduric riportano Milano davanti (57-56), con Armoni Brooks che schiaccia in contropiede (59-57). Andrea De Nicolao da tre per il -1 (61-60), con Zach LeDay che fa 2/2 in lunetta (63-61). Green impatta ancora (63-63), ma ‘Pippo’ Ricci fa esplodere l’Allianz Cloud dall’arco per il 66-63 con cui si va all’ultima pausa breve.

1/2 di Xavier Sneed dalla lunetta nel quarto conclusivo per rosicchiare un punto (66-64), con Josh Nebo che inchioda con la schiacciata del nuovo +4 (68-64). Ancora capitan Andrea De Nicolao da tre per il -1 (68-67), ma Leandro e Ricci ribattono per l’Olimpia (73-69). Appoggio di Nebo e +5 Milano (75-70) quando si entra nei 5’ decisivi, con Cantù che non molla e morde ancora le caviglie (75-74). Ci pensa ancora Ricci a ricacciare indietro gli avversari con una tripla (78-74), con le percentuali da tre che salgono nuovamente per entrambe le squadre (86-82). Ballo prova a tenere vive le speranze canturine (86-84), ma Marko Guduric è glaciale a cronometro fermo. Erik Green fallisce la tripla del sorpasso: finisce 88-86, con l’Olimpia Milano che si aggiudica il derby lombardo e aggancia Brescia al secondo posto con 30 punti.