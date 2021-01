LIVE Cantù-Fortitudo Bologna 67-80, Serie A basket in DIRETTA: vincono gli emiliani con un gran terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di Serie A di basket e buona serata!

Vince, dunque, la Fortitudo Bologna contro Cantù nel match valido per la quattordicesima giornata della Serie A di basket.

67-80 Tripla di La Torre!

64-80 Canestro di Totè

64-78 Tripla di La Torre a meno di due minuti dalla fine

61-78 Canestro di Woodard

59-78 Tripla di Totè

59-75 Canestro di Kennedy

57-75 Uno su due ai liberi per Hunt

57-74 Canestro di Totè

57-72 Tripla di Woodard che prova a tenere viva Cantù

54-72 Tripla di Baldasso!

54-69 Tripla di Leunen e Cantù si sblocca dopo 4 minuti di gioco

51-69 Servono due minuti per vedere un canestro nel quarto quarto, ed è la tripla di Banks!

51-66 Tripla di Withers e Bologna a +15!

51-63 Canestro di Palumbo che tiene la Fortitudo saldamente avanti in doppia cifra

51-61 Canestro di Bigby Williams

49-61 Canestro di Palumbo

49-59 Tripla di Procida che prova a dare una scossa a Cantù

46-59 Canestro di Palumbo e Bologna che vola a +13

46-57 Canestro di Sabatini

46-55 Canestro di Hunt dopo una serie infinita di errori da entrambi i lati

46-53 Ancora una tripla, questa volta di Sabatini!

46-50 Tripla di Smith che ferma il break della Fortitudo

43-50 Canestro di Hunt, parziale di 8-0 per Bologna e timeout Cantù

43-48 Tripla di Banks!

43-45 Tripla di Withers!

43-42 È di Kennedy il primo canestro della ripresa

41-42 Canestro di Palumbo

41-40 Canestro di Pecchia

39-40 Tripla di Withers e vantaggio Fortitudo!

39-37 Canestro di Smith

37-37 Due su due per Totè ai liberi e pareggio

37-35 Canestro di Totè e parziale di 4-0 per Bologna che si riavvicina

37-33 Canestro di Banks, a quota 12 punti personali

37-31 Canestro di Woodard e sempre +6 Cantù

35-31 Canestro di Banks

35-29 Tripla di Leunen!

32-29 Canestro di Hunt

32-27 Canestro di Kennedy

30-27 Tripla di Totè!

30-24 Woodard! E anche Cantù si sblocca da oltre l’arco dopo 14 minuti di gioco

27-24 Tripla di Baldasso dalla lunga distanza!

27-21 Canestro di Woodard e +6 per Cantù

25-21 Uno su due ai liberi per Banks

25-20 Canestro di Totè

25-18 Canestro di Smith

23-18 Schiacciata di Procida per Cantù

21-18 Due su due ai liberi per Baldasso

21-16 Canestro di Smith e riallunga Cantù

19-16 Due su due per Procida dopo un fallo ingenuo di Banks

17-16 Tre su tre ai liberi per Banks quasi allo scadere

17-13 Due su due ai liberi per Bayehe

15-13 Tripla di Totè! Prima del match dopo quasi 9 minuti

15-10 Due su due per Johnson e primo allungo del match per Cantù

13-10 Uno su due ai liberi per Bigby-Williams

12-10 Due su due ai liberi per Pecchia

10-10 Si sblocca anche Withers

10-8 Canestro di Pecchia

8-8 Va a segno nuovamente Banks

8-6 Canestro per Bigby-Williams

6-6 Canestro di Banks e nuova parità

6-4 Canestro di Johnson

4-4 Canestro di Kennedy e anche Cantù si sblocca dal campo dopo 4 minuti

2-4 Canestro di Hunt e vantaggio ospite

2-2 Canestro di Sabatini per la Fortitudo che si sblocca dopo oltre 2 minuti

2-0 Due su due ai liberi per Kennedy danno il via al match

19.57 Tutto pronto a Desio per la palla a due.

19.55 Le due formazioni sono appaiate a quota 8 punti in penultima posizione e una vittoria vorrebbe dire staccare Varese, questo weekend fermo dopo il rinvio del match contro Trieste.

19.50 Stesso discorso per i ragazzi di Luca Dalmonte, che dopo l’addio di Meo Sacchetti sono alla ricerca del quarto successo in cinque match.

19.45 I ragazzi di Cesare Pancotto vogliono confermare il buon trend e conquistare la terza vittoria in quattro gare.

19.40 Buonasera a tutti per la diretta live di Cantù-Fortitudo Bologna, valido come anticipo della quattordicesima giornata della Serie A di Basket.

Buona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Serie A 2020-2021 di basket tra la Acqua S.Bernardo Cantù e Fortitudo Lavoropiù Bologna, valevole come anticipo della quattordicesima giornata.

Le due squadre si trovano nella parte bassa della classifica e una vittoria oggi è fondamentale per allontanarsi dall’ultimo posto e, dunque, scappare via dalla zona retrocessione. Appaiate a otto punti, sia Cantù sia Fortitudo sono però in un buon momento di forma, con i padroni di casa reduci da due successi negli ultimi tre turni, mentre gli emiliani hanno vinto tre delle ultime quattro partite giocate.

La storia dice che quella di oggi è la 94sima sfida in Serie A tra le due squadre con bilancio delle vittorie a favore di Cantù per 56 a 37. I padroni di casa hanno avuto la meglio per 33 volte contro le 14 degli ospiti in casa, ma l’anno scorso a imporsi è stata Bologna per 84-82.

La sfida tra Acqua S.Bernardo Cantù e Fortitudo Lavoropiù Bologna inizierà alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

