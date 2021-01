LIVE Calciomercato, DIRETTA 7 gennaio: la Roma si muove per Reynolds, Patrick Cutrone lascia la Fiorentina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.50 PARMA – In giornata è atteso l’esonero di Fabio Liverani. Sky Sport riporta che il Parma è pronto il proprio allenatore. Roberto D’Aversa si appresta a tornare a Collecchio dove sarà atteso dal presidente Kyle Krause.

10.40 FIORENTINA – Arriva l’ufficialità della risoluzione anticipata del prestito di del Wolverhampton Wanderers FC alla Fiorentina di Patrick Cutrone. Il 23enne attaccante nativo di Como tornerà in Inghilterra.

10.30 TORINO – Potrebbe finire l’avventura di Simone Zaza nel Torino. L’attaccante, stando a quanto riportato da Sky Sport, ha ricevuto delle offerte da Bologna, Benevento e Galatasaray.

10.20 GENOA – Il greco Sokratis Papastathopoulos è sotto i riflettori della formazione ligure. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’alfiere dell’Arsenal sembra diretto verso il Bel Paese dopo la parentesi inglese. Ricordiamo che il 32enne centrale ha già militato nella Serie A nel Milan e nello stesso Genoa.

10.10 JUVENTUS – Stando a quanto riporta Sky Sport, Luca Pellegrini vorrebbe lasciare il Genoa e potrebbe rientrare a Torino. Il difensore romano, in prestito alla formazione ligure, si appresta a tornare alla Juventus.

9.59 TOTTENHAM – Dovrebbe arrivare il rinnovo per Son. Il coreano dovrebbe firmare un nuovo contratto da 200 mila sterline a settimana.

9.44 ROMA – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nuovo assalto al terzino americano Reynolds per i giallorossi. Da bruciare la Juventus, molto interessata all’americano.

9.27 UDINESE – Dovrebbe andare in prestito, in Serie B, alla Salernitana, il giovane Coulibaly.

9.19 CAGLIARI – Quella di ieri dovrebbe essere stata l’ultima presenza in maglia rossoblu per Fabio Pisacane, che sembra essere diretto verso Lecce.

9.08 INTER – Ieri qualche minuto in campo nella sconfitta con la Sampdoria. Come riportato dal Corriere dello Sport non ci sono novità dal mercato: al momento Christian Eriksen resta ancorato all’Inter.

8.55 FIORENTINA – Patrick Cutrone dovrebbe tornare in Premier League, nuovamente sponda Wolverhampton, che dovrebbe esercitare il diritto di riscatto.

8.40 PARMA – Dovrebbe essere quasi scontato il ritorno sulla panchina dei ducali per Roberto D’Aversa, dopo l’ennesima sconfitta arrivata ieri per la banda di Liverani, ormai vicino all’esonero.

8.25 MILAN – Secondo il Corriere dello Sport i rossoneri avrebbero raggiunto un accordo con Kouadio Koné, centrocampista del Tolosa. Ballano ancora 5 milioni invece sul cartellino, ma a breve si potrebbe trovare l’intesa con la squadra transalpina.

8.13 INTER – Problemi in porta per i nerazzurri con Samir Handanovic che non dà più garanzie. Contatti con Musso, nazionale argentino e titolare dell’Udinese.

8.09 TORINO – Buon pareggio per la banda di Giampaolo ieri, ora l’obiettivo è trovare un attaccante da affiancare a Belotti. Primo nome sulla lista quello di Kouame, punta della Fiorentina.

Calciomercato invernale: i possibili rinforzi delle 20 squadre di Serie A. Tutte le piste

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale della quarta giornata ufficiale del calciomercato invernale: oggi, giovedì 7 gennaio, scatta la nuova finestra di riparazione che si concluderà alle ore 20.00 di lunedì 1 febbraio. Sarà una giornata importante nella quale potrebbero già arrivare delle novità.

Ieri c’è stato il turno infrasettimanale nel quale non sono mancate le sorprese: sconfitte per le prime due della classe Milan ed Inter che hanno avuto difficoltà senza le proprie stelle Zlatan Ibrahimovic e Romelo Lukaku. Entrambe quindi potrebbero intervenire sul mercato, con i nerazzurri che sono infatti a caccia di un attaccante di riserva: l’italobrasiliano Eder è il primo sulla lista dei desideri. Anche la Juventus, vincitrice a San Siro ieri, è alla ricerca di una punta di riserva: negli ultimi giorni si è fatto il nome di Fabio Quagliarella. C’è poi curiosità nello scoprire dove andrà il Papu Gomez, ormai fuori rosa all’Atalanta.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della quarta giornata ufficiale del calciomercato invernale: oggi, giovedì 7 gennaio, scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto. Si inizia alle ore 09.00 e vi terremo aggiornati fino alle ore 22.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse