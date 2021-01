LIVE Biathlon, 10 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: vince Eckhoff davanti a Roeiseland. Wierer settima in grande rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.23: L’altra azzurra Lardschneider conclude 51ma con 5 errori all’attivo con 6’10″1 dalla vetta.

13.21: 18ma vittoria in carriera per Eckhoff, che quindi si regala una grande doppietta dopo la sprinti di ieri. Wierer, di sicuro, ha risposto alle critiche di ieri con un 20/20 di grande rilievo.

13.19: Vince Eckhoff in volata a precedere di 0″5 Roeiseland e di 43″0 Hauser. Mironova quarta a 1’11″2, con Wierer che chiude in settima posizione a 1’23″1. Una grande gara dell’altoatesina, recuperando 24 posizioni rispetto alla partenza.

13.15: Duello dunque in vetta per la vittoria tra Eckhoff e Roeislenad, Hauser si avvia al secondo podio consecutivo con 25″2 di distacco ai 9.4 km. Wierer ora è settimana e concorre per il quinto posto, visto che Mironova è scappata sugli sci.

13.12: ATTENZIONE! C’è l’errore di Eckhoff e ora Roeiseland è a 3″1 con lo zero. Apprestiamoci a vivere un grande duello. Hauser è terza a 24″7, che manca un bersaglio, ma dovrebbe essere il secondo podio per lei. WIERER!!! Quarta con un grande ultimo poligono l’azzurra che a 1’15″6 a precedere la russa Mironova (+1’15″7).

13.11: Ci apprestiamo a vivere l’ultimo poligono (in piedi) che sarà decisivo.

13.09: Ai 7.4 km Eckhoff comanda sempre con un margine di 30″4 su Roeiseland e 31″0 su Hauser. Wierer bene a 1’40″1 da Eckhoff in ottava posizione, con 23 posizioni recuperate in questa pursuit.

13.08: Cerca di ridestarsi Hanna Oeberg che trova un grande poligono in piedi ed è settima a 1’29″9. Purtroppo arrivano due errori in piedi in questo penultimo poligono ed è 45ma a 4’24″0.

13.05: Bene Eckhoff che trova lo zero in questo primo poligono in piedi, Hauser ancora con lo zero a 28″6 e Roeiseland è terza con lo zero a 29″3. Davidova sbaglia ed è quarta 58″1. BRAVA WIERER! Altro zero per l’azzurra ed è ottava 1’34″1, il podio però rimane distante un minuto. Comunque grande approccio dell’altoatesina.

13.03: Eckhoff comanda ai 5.4 km con 29″2 sulla ceca Davidova e 29″6 su Roeiseland, con la leader di Coppa che va forte sugli sci. Wierer è 16m a 1’34″0 dalla vetta, perdendo qualche secondo rispetto al secondo poligono. Ora vedremo nel primo poligono in piedi.

13.02: Hanna Oeberg anche sfortunata, arrivando al poligono dopo aver rotto il bastoncino. 43ma Lardschneider che purtroppo sbaglia sul quarto bersaglio (+3’03″8).

13.00: Crolla Hanna Oeberg che decade in classifica con 3 errori ed è 15ma a 1’24″3. Wierer è 18ma con un ottimo secondo poligono a terra a 1’30″8.

12.59: Arriva il primo errore al poligono di Eckhoff, con Hauser, Davidova e Roeiseland che trovano lo zero e sono rispettivamente a 25″4, 30″2 e 30″7. Molto bene la bielorussa Kruchinkina è quinta a 48″6 con lo zero.

12.58: Lardschneider è 39ma a 2’49″9, mantenendo il proprio distacco più o meno.

12.55: Ai 3.4 km Eckhoff è sempre al comando, aumentando il proprio margine su tutte con Hauser a 50″5, Davidova a 57″5 particolarmente pimpante, Oeberg a 58″2 e Roeiseland a 59″2. Wierer perde qualcosa sugli sci ed è 23ma a 1’55″2, scavalcata da Elvira Oeberg.

12.53: Se si guarda al podio, c’è un minuto di differenza, per cui si può fare. Per quanto riguarda Roeiseland è quinta a 59″8, trovando lo zero, mentre la francese Simon ottava con un errore a 1’07″8. Brava Lardschneider che trova tutti i bersagli in questa prima serie ed è 38ma a 2’41″6.

12.53: Brava Wierer che si concentra sulla sua gara, trova lo zero ed è 22ma a 1’48″0 dalla vetta.

12.51: Spira il vento, ma Eckhoff non si lascia condizionare e trova un poligono perfetto, mantenendo il proprio vantaggio. Hauser trova lo zero è a 43″9, errore di Hanna Oeberg a 54″3.

12.50: Eckhoff guadagna 2″ su Oeberg al km 1.4 e dunque la norvegese vanta un vantaggio di 32″9. Simon è andata a prendere l’austriaca Hauser, con la francese che procede a grande velocità (+43″6), mentre Hauser è a 44″2. Roeiseland è quinta a 59″2, Wierer è 28ma a 1’50″8 ed è partita forte. Lardschneider è 47ma a 2’37″8.

12.48: Wierer è 30ma a 1’52″6, buona partenza dell’azzurra nei primi 800 metri.

12.47: Eckhoff agli 800 metri mantiene un margine di 30″ (30″6) su Oeberg, mentre Hauser e Simon sono a 43″3 e a 44″7. Roeiseland passa a 56″9.

12.45: Prende il via la prova di Oberhof.

12.44: 1′ al via di questa prova!

12.43: Spetterà quindi a Tiril Eckhoff a dare il via a questa prova. Seguiranno Hanna Öberg e Lisa Hauser, con la svedese che potrebbe essere una minaccia, specie se la norvegese dovesse avere qualche problema al poligono. Attenzione però alla possibile rimonta di Marte Røiseland, di giallorosso vestita, è incappata in due errori – uno per ciascuna sessione di tiro – che non le hanno consentito di salire sul podio di ieri.

12.42: Una situazione frutto di una prestazione sottotono di Wierer e purtroppo di una disastrosa Lisa Vittozzi, che ha concluso 89ma con ben sei errori al poligono, cinque dei quali nella serie a terra della sprint.

12.39: Un dato sicuramente non confortante, come ricordato da Massimiliano Ambesi di Eurosport, è il fatto che per la prima volta dall’8 febbraio 2015 (inseguimento Nove Mesto), nessuna biathleta italiana ha concluso un gara di Coppa del Mondo nelle prime trenta posizioni.

12.37: In casa Italia ci si lecca le ferite perché sono solo due le ragazze al via dell’inseguimento odierno, ovvero Dorothea Wierer (31ma) e Irene Lardschneider (45ma), rispettivamente a 1’52” e 2’28” dalla leader.

12.34. Servirà quindi un’inversione di tendenza rispetto alla prova di ieri.

12.31: Certo, servirà una prova al poligono perfetta e anche un’altra velocità sugli sci. Il 31° posto nella prova di ieri a 1’11″0 da Kruchinkina non è un buon dato della condizione di Dorothea, che spera di invertire il trend fin da subito.

12.28: Per “Doro” le motivazioni sono quelle di rimontare e di limitare i danni in un format che le ha regalato il titolo mondiale ad Anterselva nel 2020 e nel quale vanta il maggior numero di podi (16) in carriera.

12.25: a norvegese dovrà guardarsi dalla svedese Hanna Oeberg, che però dovrà recuperare un gap di 30″, mentre la leader della classifica generale Marte Roeiseland sarà la quinta a prendere il via con 53″ di distacco dalla connazionale.

12.22: In questo contesto, la favorita d’obbligo è la citata Eckhoff, autrice ieri di una prova maiuscola per velocità espressa nel fondo e abilità nelle serie di tiro (nessun errore).

12.19: L’altoatesina, infatti, ha pagato dazio nel primo giorno, non avendo la precisione al poligono richiesta (due errori) e non essendo veloce sugli sci stretti come avrebbe voluto. Il risultato parla chiaro.

12.16: Non ci sarà invece Lisa Vittozzi, autrice di una gara disastrosa ieri nella specialità dei due poligoni, conclusa mestamente in 89ma posizione e con sei errori al poligono (5 solo in quello a terra). Una situazione non facile per le azzurre, specialmente per “Doro”.

12.13: Tra le donne, l’Italia avrà solo due rappresentanti, ovvero Dorothea Wierer (31ma al via) e Irene Lardschneider (45ma al via), rispettivamente con un distacco dalla vetta occupata dalla norvegese Tiriil Eckhoff di 1’52” e 2’28”.

12.10: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile a Oberhof (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Sulle nevi tedesche assisteremo a una prova molto interessante e dall’esito non scontato.

