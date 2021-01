LIVE Berrettini-Kuzmanov 6-2 6-3, ATP Antalya in DIRETTA: il tennista italiano vola ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.30 La nostra cronaca live testuale del match fra Berrettini e Kuzmanov finisce qui. Grazie per averci seguito e a presto con i prossimi appuntamenti tennistici qui su OA Sport.

13.29 Impegno che diventerà sicuramente più esigente per Berrettini dal prossimo turno: ai quarti ad attenderlo c’è infatti il kazako Bublik, che nei primi due turni ha superato agevolmente Caruso e Lamasine.

13.27 Buona prova da parte del giocatore romano che controlla la situazione per tutto il match, vincendo senza particolari problemi. Da sottolineare soprattutto l’ottima percentuale di prime in campo (67%) e la percentuale di punti con la prima (93%). A preoccupare è il rendimento con la seconda con la quale ha vinto appena 4 punti su 14.

FINISCE QUI! MATTEO BERRETTINI VOLA AI QUARTI DEL TORNEO DI ANTALYA BATTENDO 6-2 6-3 KUZMANOV!

30-40 Splendida prima esterna in kick da parte di Kuzmanov.

15-40 Annulla il primo il bulgaro con una prima sostanziosa.

0-40 In corridoio in dritto di Kuzmanov. Tre match point di fila per Matteo Berrettini.

0-30 Arpiona il pallonetto di Berrettini il bulgaro, ma lo scaraventa in rete.

0-15 Quarto doppio errore al servizio per il giocatore di Sofia.

5-3 BERRETTINI. BREAK KUZMANOV! Stecca malamente lo smash Berrettini che incappa in un passaggio a vuoto nel momento di chiudere.

15-40 Troppi errori in questo game per Matteo: arrivano due palle del controbreak per Kuzmanov.

15-30 Sbaglia ancora l’azzurro con il dritto in salto lungolinea.

15-15 Affossa il rovescio in rete Berrettini, non riuscendo a trovare bene gli appoggi.

15-0 Rovescio tagliente di Berrettini sulla riga.

5-2 BERRETTINI. Non riesce nel tocco corto Matteo dopo la buona smorzata di Kuzmanov. L’azzurro potrà servire per il match dopo il cambio di campo.

A-40 Asse servizio-dritto e Berrettini non può nulla.

40-40 Di un soffio largo il passante di Kuzmanov dopo il buon approccio a rete dell’italiano.

40-30 Vola via la difesa arrangiata in back da parte di Berrettini.

30-30 Lo smash dopo la prima di servizio per il bulgaro.

15-30 Scappa di un soffio il dritto arrembante di Berrettini.

0-30 Erroraccio con il rovescio da parte di Kuzmanov dopo un’ottima prima slice.

0-15 Terzo doppio fallo per il bulgaro.

5-1 BERRETTINI! Ritrova la prima e le cose tornano a brillare.

A-40 Servizio e schiaffo al volo per decidere lo scambio.

40-40 IL DRITTO STRETTO DI BERRETTINI! Si carica il romano, conscio dell’importanza del punto.

30-40 Non impatta bene con il rovescio Berrettini. Prima chance di break della partita per Kuzmanov che ha l’ultima possibilità per rientrare in partita.

30-30 Rimedia con un’altra prima di servizio vincente.

15-30 Molto bravo Kuzmanov a lavorare lo scambio facendo fare il tergicristallo a Matteo.

15-15 Sotto al nastro il rovescio difensivo di Berrettini.

15-0 Terzo ace della partita per il giocatore italiano.

4-1 BERRETTINI! DOPPIO BREAK! Non c’è partita, Kuzmanov non riesce più a tenere lo scambio e l’azzurro si dirige verso i quarti di finale come un treno in corsa.

0-40 Nettamente lungo il dritto in contenimento del bulgaro che sembra già fuori dal match psicologicamente.

0-30 Angolo pazzesco trovato da Berrettini con il dritto in top spin.

0-15 Perde le coordinate con il rovescio in back Kuzmanov.

3-1 BERRETTINI. Ennesimo turno di servizio tenuto senza particolari patemi.

40-15 Scavalcato dal pallonetto, Berrettini prova ad inventarsi un twineer, ma la palla se ne va abbondantemente.

40-0 Strettino col dritto chirurgico di Berrettini.

30-0 Altra buona costruzione dello scambio, con il dritto lungolinea a suggellarlo.

15-0 Muove il suo avversario con grande pazienza il romano.

2-1 BERRETTINI! ARRIVA IL BREAK! Game di grande aggressività del giocatore azzurro in risposta, Kuzmanov non sostiene questi ritmi.

15-40 Dritto in cross meraviglioso di Matteo! Due palle break per tentare subito lo strappo.

15-30 Kuzmanov reagisce con una palla corta ben giocata, sulla quale arriva male l’italiano.

0-30 Che rovescio lungolinea di Berrettini!! Lascia di stucco il suo avversario.

0-15 Secondo doppio fallo della partita da parte di Kuzmanov.

1-1 Ancora una volta Berrettini attinge dalla prima di servizio.

40-15 Pizzica la riga la risposta di rovescio di Kuzmanov.

40-0 La prima soffoca direttamente lo scambio.

30-0 Spara col dritto Berrettini, la difesa di Kuzmanov si spegne sui teloni di fondocampo.

15-0 Chiude con lo smash un punto costruito alla perfezione Berrettini.

0-1 KUZMANOV. Parte col piede giusto il bulgaro nel secondo set.

40-15 Non è definitivo l’inside-in di Kuzmanov e Berrettini lo infila con un bel dritto incrociato.

40-0 Ottimo cross col dritto da parte di Kuzmanov.

30-0 Affossa in rete l’attacco di dritto Matteo.

15-0 Scappa in corridoio il recupero in avanzamento col dritto di Berrettini.

COMINCIA IL SECONDO SET CON KUZMANOV ALLA BATTUTA.

Notevole il rendimento al servizio sin qua per Berrettini: addirittura il 79% di prime messe in campo con 15 punti su 15 con la prima di servizio.

FINISCE IL PRIMO SET! 6-2 BERRETTINI!

40-15 Se ne va la difesa del bulgaro. Due set point Berrettini.

30-15 Riesce ad organizzare una buona risposta Kuzmanov sulla seconda di Berrettini.

30-0 Due ace in fotocopia.

15-0 Splendido ace ad uscire per Berrettini!

5-2 BERRETTINI! Stecca col dritto Kuzmanov e scaraventa a terra la racchetta. Il giocatore italiano, dopo il cambio di campo, servirà per chiudere il primo parziale.

40-A Splendido dritto inside-in da parte di Berrettini. Seconda chance di break.

40-40 Dopo la strenua difesa di Berrettini, Kuzmanov non trova il campo con il rovescio lungolinea.

A-40 Prova uno sventaglio di dritto improbabile Matteo.

40-40 Prende in mano lo scambio grazie alla risposta di dritto Berrettini.

A-40 Primo ace anche per Kuzmanov.

40-40 Annulla questa chance con una grande prima il giocatore di Sofia.

30-40 Fuori giri con il rovescio lungolinea Kuzmanov. Palla break Berrettini.

30-30 Botta terrificante col dritto da parte di Matteo!

30-15 Dritto sulla riga da parte di Kuzmanov, Berrettini non riesce a difendersi.

15-15 Sbaglia l’approccio di rovescio il bulgaro.

15-0 Scappa in corridoio la disperata difesa di Berrettini con il rovescio.

4-2 BERRETTINI! Chiude il game con uno splendido schiaffo al volo dopo aver messo la terza prima su quattro del gioco.

40-0 Deliziosa smorzata in uscita dal servizio.

30-0 Altra prima a risolvere lo scambio.

15-0 Primo ace per Berrettini.

3-2 BERRETTINI. Kuzmanov tiene per la seconda volta di fila il turno di battuta a 30 e riesce nell’intento di non far scappare il giocatore di Roma.

40-30 Nastro benevolo per il bulgaro su un dritto incrociato che mette fuoricausa Berrettini.

30-30 Prova a rallentare con il back Kuzmanov, ma il suo colpo si ferma sul nastro.

30-15 Risponde corto Berrettini e Kuzmanov può chiudere senza problemi con il dritto lungolinea.

15-15 Errore gratuito con il rovescio per il giocatore di Sofia in una fase interlocutoria dello scambio.

15-0 Ottima prima messa in campo da Kuzmanov.

3-1 BERRETTINI. Alluga senza patemi il nostro numero uno.

40-0 Ancora un buon rovescio lungolinea da parte di Berrettini, ottimo avvio con questo fondamentale.

30-0 Prima di servizio incontenibile.

15-0 Si apre il campo con la prima l’azzurro e chiude a rete con una comoda volée.

2-1 BERRETTINI. Tiene il servizio Kuzmanov che prova a rimanere in scia in questo primo set.

40-15 Prima esterna sulla riga da parte del bulgaro, non contiene Berrettini.

30-15 Primo doppio fallo anche per il giocatore di Sofia.

30-0 Non riesce ad organizzare una difesa adeuguata il romano con il dritto in corsa.

15-0 Vola via la risposta bloccata di rovescio di Matteo.

2-0 BERRETTINI. Prima devastante e game di servizio chiuso a 30.

40-30 In corridoio il lob tentato da Kuzmanov dopo la discesa a rete di Berrettini.

30-30 Rimedia con una buona prima il giocatore italiano.

15-30 Primo doppio fallo della partita di Berrettini.

15-15 Ribalta l’inerzia dello scambio Kuzmanov con uno splendido recupero in back di rovescio.

15-0 Prima sostanziosa per Matteo.

1-0 BERRETTINI! Subito break per l’italiano che riesce a piazzare sulla riga un recupero col dritto dopo la palla corta tentata dal bulgaro.

30-40 Aggressivo in risposta col dritto il romano, non riesce a recuperare Kuzmanov. Palla break.

30-30 Si ferma sul nastro il dritto lugolinea del romano.

15-30 Stecca col dritto Kuzmanov quando cercava di prendere le redini dello scambio.

15-15 Non contiene la risposta l’azzurro.

0-15 Remissivo il bulgaro col dritto, Berrettini prende l’iniziativa col dritto.

SI PARTE CON KUZMANOV A SERVIZIO!

12.15 Non ci sono precedenti fra questi due giocatori. Berrettini ha incrociato un solo giocatore bulgaro in carriera: Grigor Dimitrov. Due gli incroci: una vittoria dell’italiano a Vienna nel 2019 e una sconfitta a Montecarlo nel medesimo anno.

12.13 Fra l’ottobre 2020 e l’inizio del 2021, Kuzmanov ha affrontato ben cinque giocatori italiani: quattro le sconfitte (Giannessi, Bonadio, Vanni e Caruso) e una sola vittoria (contro Pellegrino nelle qualificazioni di questo torneo).

12.11 I giocatori sono appena entrati in campo per la fase di riscaldamento.

12.10 Kuzmanov ha vinto la prima partita in un tabellone principale Atp (escludendo l’Atp Cup) proprio al primo turno del torneo turco, superando la resistenza del serbo Laslo Djere. Il bulgaro vanta un best ranking come numero 250 del mondo. In caso di vittoria quest’oggi, il giocatore di Sofia si isserebbe al numero 252 delle classifiche globali.

12.06 Il tennista romano ha cominciato al meglio il 2021, vincendo al primo turno in appena 56 minuti di gioco contro la wild card locale Kirkin. Oggi il match si prospetta un po’ più impegnativo, ma sicuramente alla portata del numero 10 del mondo.

12.03 Bentrovati a tutti i lettori di OA Sport. Si è appena conclusa una partita incredibile fra il nostro Fabio Fognini e Jeremy Chardy, vinta in tre tiebreak dal transalpino. A breve comincerà l’incontro fra Berrettini e Kuzmanov, sempre sul campo centrale di Antalya.

11.05 Sarà terzo set fra Fognini e Chardy. Slitta ulteriormente l’inizio dell’incontro fra Berrettini e Kuzmanov.

10.55 Buongiorno amici di OA Sport. La DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’Antalya Open fra Matteo Berrettini e Dimitar Kuznetsov inizierà al termine della partita fra Fabio Fognini e Jeremy Chardy, attualmente sul 7-6 5-5 in favore del francese. A fra poco con i prossimi aggiornamenti live.

Il programma di Berrettini-Kuzmanov – La cronaca del primo match di Berrettini

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Matteo Berrettini e Dimitar Kuzmanov, valevole per gli ottavi di finale della parte alta del tabellone dell’Atp 250 di Antalya (Turchia).

Berrettini giunge a questo secondo incontro dopo aver superato in agilità il primo contro la wild card locale Kirkin (6-0 6-4). Il tennista romano deve mettere partite sulle gambe per trovare la condizione migliore in vista dei tornei australiani e per provare a reagire ad un 2020 faticoso. Nella stagione scorsa il nostro numero uno non è riuscito a raggiungere alcuna finale. Vedremo se il primo torneo del nuovo anno sarà un appuntamento proficuo per piazzare subito un risultato di spessore.

Kuzmanov è approdato al secondo turno vincendo tre partite: il bulgaro, infatti, è passato attraverso le qualificazioni. Il 27enne di Sofia ha battuto nettamente Mirza Basic, per poi sbarazzarsi di Andrea Pellegrino in oltre tre ore e venti di partita e al primo round del main draw ha usufruito del ritiro del serbo Laslo Djere dopo aver vinto il primo parziale (6-1 3-2). Il nativo di Plovdiv ha giocato sei partite nei tabelloni principali a livello Atp perdendone cinque e avendo vinto per la prima volta nella categoria al primo turno in questo torneo.

Il vincente di questa sfida si regalerà ai quarti di finale il vincente della sfida fra il qualificato francese Tristan Lamasine e il funambolico kazako Alexander Bublik.

OA Sport vi offre la cronaca live testuale integrale dell’incontro fra Berrettini e Kuzmanov. La partita si disputerà come secondo match sul campo centrale dalle 9.00 dopo Fognini-Chardy. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: Lapresse