Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima giornata del Guinnes Pro14 di rugby: in campo il derby tricolore in quel di Monigo, si sfidano Benetton Treviso e Zebre.

Inizia il cammino nel nuovo anno per le due franchigie italiane con subito la partita forse più sentita. Sarà la prima stracittadina della stagione, visto che la sfida che doveva esserci settimana scorsa è saltata a causa delle positività al Covid-19. Le due squadre italiane sono attualmente ultime nelle rispettive conference, con le Zebre che hanno ottenuto una vittoria in otto partite, mentre i veneti sono ancora alla ricerca del primo successo, con un match in meno giocato rispetto ai bianconeri. Ma entrambe arrivano da un esordio in Challenge Cup convincente.

Le Zebre forti degli ultimi risultati si presentano a Monigo forse per la prima volta da favorite e Canna e compagni puntano al successo per allungare la striscia di risultati positivi, per salire in classifica in Pro 14 e per arrivare alla seconda fase di Challenge Cup con la consapevolezza di poter arrivare ai quarti di finale. Difficoltà per la banda di casa di Kieran Crowley, con diverse positività nelle scorse settimane e, dunque, tanti giocatori lontani dallo stato di forma ideale. Regnerà in ogni caso sovrano l’equilibrio.

L’incontro inizierà alle 14.00, appuntamento alle 13.45 per non perdervi neanche un minuto della sfida.

Foto LM-LPS/Massimiliano Carnabuci