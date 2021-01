Lewis Hamilton è al momento un pilota svincolato, senza un contratto per il Mondiale F1 2021 che scatterà nel weekend del 19-21 marzo col GP d’Australia (a inizio marzo si disputeranno i Test a Barcellona). Il sette volte Campione del Mondo non ha rinnovato il contratto con la Mercedes scaduto il 31 dicembre e le trattative proseguono in maniera incessante con la scuderia anglo-tedesca, la quale vuole continuare la propria collaborazione con il fuoriclasse britannico. Il Baronetto, però, ha alzato l’asticella e avrebbe chiesto un rinnovo caratterizzato da un lauto compenso economico: si era parlato anche di 70 milioni di euro, poi ci si era soffermati su 50 milioni.

Siamo al 3 gennaio e ancora non ci sono novità, Lewis Hamilton non ha ancora firmato e le tanto attese novità tardono ad arrivare. Ma qual è l’offerta che la Mercedes ha avanzato al suo numero 1? Secondo quanto riporta Motorsport.com, la proposta economica è chiara: circa 40 milioni di euro all’anno, più il 10% di premio in caso di vincita del Mondiale piloti (dunque circa altri 4 milioni di euro) e una AMG One in regalo (la supercar ha un prezzo stimato di 2,25 milioni di euro). Insomma ci aggiriamo attorno ai 46-47 milioni di euro complessivi, una somma di lusso e che convincerebbe praticamente chiunque.

Non Lewis Hamilton che prova ancora ad alzare il prezzo. Staremo a vedere come si concluderà la vicenda nelle prossime settimane, ma per il momento la Mercedes ha un solo pilota (Valtteri Bottas). Sembra che Hamilton, come riporta Motorsport.com, vorrebbe legarsi al marchio Mercedes in un ruolo che vada oltre l’essere un pilota e poi un semplice testimonial. Ha l’ambizione di diventare un trascinatore della transizione elettrica, proprio come oggi è un testimone molto attivo contro le discriminazioni.

Foto: Lapresse