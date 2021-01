Juventus-Udinese oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Dimenticare la Fiorentina e ripartire nel nuovo anno subito con una vittoria. La Juventus di Andrea Pirlo ricomincia il suo campionato, ospitando l’Udinese nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Sarà anche il posticipo di questo turno di campionato, in uno scontro davvero fondamentale per Cristiano Ronaldo e compagni.

Pirlo riparte proprio dal portoghese e da Alvaro Morata, con Dybala ancora costretto ad iniziare dalla panchina. Non ci sarà lo squalificato Cuadrado, mentre sulle ali nel 442 dovrebbe cominciare Chiesa e Ramssey, con Kulusevski ancora out dal primo minuto. Per l’Udinese recupera Deulofeu, ma ancora spazio al tandem offensivo composto da Lasagna e Pussetto, supportati da De Paul e Pereyra.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Juventus-Udinese, match valido per la 15^ giornata della Serie A 2020-2021. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

JUVENTUS-UDINESE: PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

JUVENTUS-UDINESE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 3 GENNAIO:

20.45: Juventus-Udinese

JUVENTUS-UDINESE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su DAZN 1 (canale 209 decoder Sky)

Diretta streaming su DAZN

Diretta scritta OA Sport