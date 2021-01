Juventus-Napoli: si assegna la Supercoppa Italiana. Da una parte i vincitori dello scudetto, i bianconeri di Andrea Pirlo, dall’altra quelli della Coppa Italia, gli azzurri di Rino Gattuso, in un duello che promette scintille.

Chi la spunterà? Partita da “tripla” come direbbero detto gli scommettitori, anche perché le due formazioni non si sono ancora affrontate una volta in stagione, dopo tutto il caos legato alla partita che originariamente sarebbe dovuta essere inserita nel menù della terza giornata d’andata della Serie A 2020/2021, ma che poi non si è disputata.

Ora però bando alle ciance, perchè domani si gioca: la parola al campo, unico giudice supremo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Juventus-Napoli, Supercoppa Italiana 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli (20 gennaio 2021)

Juventus-Napoli: ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia

In diretta su: Rai 1, streaming su Rai Play

Foto: Lapresse