Juventus-Genoa oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni Coppa Italia

Ottavi di finale di Coppa Italia per Juventus e Genoa all’Allianz Stadium, in quel che è lo scenario particolare delle porte chiuse che ormai domina da tempo non solo il calcio, ma anche lo sport italiano intero.

Motivo di interesse in casa bianconera è il rientro da titolare di Giorgio Chiellini, che sarà affiancato da una formazione che forse Pirlo avrebbe voluto diversa, visto che Danilo è sostanzialmente l’uomo con più minuti sulle gambe della squadra. Buffon è designato in porta per la Coppa Italia, mentre davanti l’ingresso di Kulusevski non è cosa peregrina, anzi. In casa Genoa tanta sperimentazione, con Ballardini che in attacco appare orientato a preferire la coppia Pjaca-Scamacca e a mischiare considerevolmente le carte rispetto al solito.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-GENOA

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Portanova; Kulusevski, Morata. All. Pirlo

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Bani, Criscito; Ghiglione, Lerager, Badelj, Rovella, Czyborra; Pjaca, Scamacca. All. Ballardini

Juventus-Genoa, incontro di ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021, si giocherà oggi alle ore 20:45. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv Rai2 e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

JUVENTUS-GENOA, COPPA ITALIA CALCIO 2020-2021

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO

Ore 20:45 Juventus-Genoa

JUVENTUS-DINAMO KIEV, COPPA ITALIA 2020-2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai2

DIRETTA STREAMING – RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse