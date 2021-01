Italia-Grecia oggi, Preolimpico pallanuoto: orario, tv, programma, streaming

Si conclude un amaro Preolimpico femminile di pallanuoto per l’Italia: l’odierna sfida con la Grecia mette in palio il terzo posto che non vale nulla se non la possibilità di essere la prima delle ripescate in caso di una (difficile) rinuncia da parte di un team qualificato alle Olimpiadi.

Oggi, domenica 24 gennaio, si giocheranno le finali del torneo: alle ore 14.00 Slovacchia-Israele per il settimo posto, alle ore 16.00 Kazakistan-Francia per il quinto, alle ore 18.00 Italia-Grecia per il terzo, ed infine alle ore 20.00 Paesi Bassi-Ungheria per il primo (entrambe sono già alle Olimpiadi).

Le odierne finali saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su FINA TV, mentre la gara del Setterosa sarà trasmessa anche in streaming gratuito su RaiSportWeb1. La finale per il primo posto tra Paesi Bassi ed Ungheria invece sarà trasmessa in tv sui RaiSport+HD ed in streaming su RaiPlay.

PROGRAMMA ITALIA-GRECIA PREOLIMPICO PALLANUOTO FEMMINILE

Domenica 24 gennaio, ore 18.00

Italia-Grecia (Finale 3° posto)

Diretta streaming in abbonamento su FINA TV

Diretta streaming gratuita su RaiSportWeb1

Foto: Marco Todaro LPS