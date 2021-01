Inter-Juventus oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, domenica 17 gennaio (ore 20.45), andrà in scena la sfida più attesa. La Scala del calcio sarà teatro del confronto più sentito e storico del nostro calcio: Inter-Juventus. Il derby d’Italia è giunto all’episodio 175 della saga, in palio come sempre c’è qualcosa di importante. La Beneamata è seconda in classifica generale a -3 dal Milan capolista, la Juventus è quarta -7 dalla vetta e con una partita da recuperare contro il Napoli. Si confronteranno il miglior attacco del campionato (Inter a quota 43 reti realizzate) e la miglior difesa (Juve con 16 gol subiti), nonché i due migliori marcatori della Serie A (Romelu Lukaku 12 gol vs Cristiano Ronaldo 15 gol).

Il bilancio degli scontri diretti a San Siro è favorevole ai nerazzurri nelle 88 sfide disputate: 35 vittorie meneghine, 28 pareggi e 25 successi bianconeri. La compagine di Conte ha ottenuto cinque successi casalinghi consecutivi in Serie A. E’ altrettanto vero che la Juventus ha vinto le ultime tre gare in trasferta ed è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 trasferte contro l’Inter in campionato (5V, 4N). In buona sostanza godremo di un grande spettacolo.

La partita tra Inter e Juventus si giocherà domenica 17 gennaio. Il match della diciottesima giornata della Serie A di calcio inizierà alle ore 20.45. La partita sarà visibile in tv in abbonamento su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251, ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

Conte punterà sulla formazione tipo con in attacco la coppia Lukaku-Lautaro, mentre a centrocampo spazio a Barella e Vidal, con Brozovic in cabina di regia. Sulla fasce i prescelti saranno Hakimi e Young, tenuto conto dei problemi fisici di Darmian. In difesa torna a disposizione de Vrij, accanto al neerlandese ci saranno Skriniar e Bastoni.

Pirlo potrà contare su Federico Chiesa, che ha superato i problemi alla caviglia. Lo stesso discorso riguarda McKennie, che però dovrebbe partire dalla panchina. Il Maestro punterà su una mediana formata da Ramsey, Rabiot e Bentancur insieme a Chiesa. In difesa, viste le assenze di de Ligt, Cuadrado e di Alex Sandro, spazio a Danilo, Bonucci, Chiellini e a Frabotta a protezione della porta di Szczesny. La coppia d’attacco sarà formata da Ronaldo e Morata, Dybala out.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Morata. All.: Pirlo.

