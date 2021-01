Il circuito professionistico del PGA Tour giunge quasi al termine della tappa settimanale. Manca soltanto un round al termine del Sony Open in Hawaii (montepremi 6,6 milioni di dollari), secondo appuntamento consecutivo nello Stato arcipelago degli Stati Uniti d’America.

Sul percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu (Hawaii, Stati Uniti) dopo tre round troviamo al comando Brendan Steele. L’americano guida la leaderboard con lo score di -18 (192 colpi) grazie ad un super giro da -9 in cui ha siglato 9 birdie senza mai sporcare il suo percorso. Seconda posizione a due colpi di distanza per il connazionale Kevin Na e per il costante cileno Joaquin Niemann. Per Na ben 17 piazze recuperate e -9 di giornata in coabitazione con Steele, mentre per il golfista sudamericano continua il buon periodo nelle Hawaii dopo il secondo posto nel Sentry Tournament of Champions colto domenica scorsa.

Quarto posto con il punteggio di -15 per gli statunitensi Peter Malnati, Charley Hoffman, Chris Kirk, Stewart Cink e Russell Henley. Chiudono la top ten con lo score di -14 il canadese Nick Taylor, l’australiano Marc Leishman, e gli americani Daniel Berger e Keith Mitchell. Classifica dunque corta, con i golfisti che occupano la top ten ancora in piena corsa per le posizioni che contano.

Buon terzo round per Anirban Lahiri. L’esperto indiano piazza un ottimo -6 risalendo fino al 17° posto con il punteggio di -12 in compagnia degli statunitensi Patton Kizzire e Collin Morikawa. Risale anche lo spagnolo Sergio Garcia, 28° a -10, ma è ormai troppo tardi per inserirsi nella lotta al trofeo. Nulla da fare infine per Cameron Smith. L’australiano abbandona i sogni di back-to-back assestandosi in 39ma piazza con lo score di -9.

Foto: LaPresse