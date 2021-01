C’era grande attesa per conoscere le wild card del Giro d’Italia 2021, ma gli organizzatori di RCS Sport hanno rinviato l’annuncio delle formazioni invitate alla Corsa Rosa: “Per motivi tecnici la presentazione della Grande Partenza sarà posticipata ai prossimi giorni“. Una wild card è già assegnata alla Alpecin-Fenix, mentre per le altre due sono in lizza le formazioni italiane di livello Professional: Eolo-Kometa, Androni-Sidermec, Vini Zabù, Bardiani-CSF-Faizanè.

Anche per la presentazione del percorso del Giro d’Italia 2021 bisognerà attendere ancora qualche settimana. Nelle ultime indiscrezioni si sono susseguite diverse indiscrezioni, ma per conoscere il tracciaato servirà ancora del tempo. Si era vociferato di una presentazione anticipata della Grande Partenza, per poi andare a svelare successivamente le altre tappe, ma probabilmente non sarà così. Come riporta tuttobiciweb, prende sempre maggiore consistenza l’ipotesi di giovedì 4 febbraio per la presentazione ufficiale del percorso del Giro d’Italia 2021.

QUANDO VERRÀ PRESENTATO IL GIRO D’ITALIA 2021? POSSIBILI DATE

