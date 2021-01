Bisognerà attendere ancora qualche settimana per conoscere il percorso del Giro d’Italia 2021, perché gli organizzatori di RCS Sport devono ancora definire alcuni dettagli prima di comunicare quale sarà il tracciato della Corsa Rosa in programma dall’8 al 30 maggio. Nelle ultime ore si sono susseguite alcune anticipazioni e svariate indiscrezioni, le ufficialità sono poche ma abbiamo comunque delle (parziali) certezze. Riguardano quelle relativa ad alcune frazioni in Emilia Romagna, anche perché a parlarne è stato recentemente il governatore Stefano Bonaccini (non hanno i crismi dell’ufficialità, ma poco ci manca).

La Corsa Rosa dovrebbe entrare in Regione già in occasione della quinta tappa: il 12 maggio dovrebbe andare in scena la Piacenza-Sestola, primo arrivo in salita. A parlarne diffusamente è Il Resto del Carlino, che si concentra anche sulle frazioni successive a quella sull’Appennino parmense-reggiano: Modena-Riccione (totalmente piatta, per i velocisti), prima del passaggio nelle Marche con l’impegnativa tappa dalle Grotte di Frasassi ad Ascoli. L’Emilia Romagna sarà ancora protagonista il 20 maggio con la frazione che da Siena arriverà a Bagno di Romagna dopo essere passati da Sesto Fiorentino e Firenze per rendere omaggio rispettivamente al leggendario CT Alfredo Martini (centenario della nascita) e a Dante Aligheri (700 anni dalla morte del sommo poeta).

L’autore della Divina Commedia dovrebbe essere ricordato anche nella tappa successiva, ovvero quella che da Ravenna (dove è sepolto) si dirigerà verso l’Arena di Verona (ne aveva parlato anche Federico Sboarina, sindaco della città scaligera, al Corriere di Verona). Si parla anche di altre due tappe in Veneto, ma al momento non ci sono ufficialità e dettagli ben definiti. Passiamo poi ad altri snodi, ma su cui non ci sono ancora certezze o conferme più o meno ufficiali: la grande partenza a Torino, una giornata in Puglia (traguardo a Foggia, punto più a Sud del Giro d’Italia 2021), gli arrivi sullo Zoncolan e alle Tre Cime di Lavaredo, la Sacile-Cortina, il Fauniera e una cronometro conclusiva a Milano.

Foto: Lapresse