Al momento l’unica cosa certa in merito al Giro d’Italia 2021 sono le date: sabato 8 maggio-domenica 31 maggio. Per quanto riguarda il percorso, e le ventuno tappe che caratterizzeranno la prossima edizione della Corsa Rosa, non si sa ancora nulla di preciso se non qualche piccola indiscrezione. Gli organizzatori di RCS Sport stanno definendo tutti i dettagli delle frazioni che animeranno il Giro. Il tutto senza lasciare nulla al caso per un’edizione più variegata che mai.

La partenza ufficiale dovrebbe avvenire, dopo ben dieci anni dall’ultima volta, in quel di Torino. Anche se negli ultimi giorni sono trapelati degli indizi riguardanti le Marche. L’alternativa per la prima tappa del Giro 2021 è nuovamente la Sicilia, la terra che ha ospitato le prime tappe dell’edizione di quest’anno. Ma sicuramente il capoluogo torinese è il primo vero candidato. Anche perchè, il giorno successivo, il gruppo dovrebbe raggiungere la città di Verbania, terra natia di Filippo Ganna, il super protagonista della Corsa Rosa di quest’anno.

Dopodiché si dovrebbe scendere verso Sud attraverso la costa tirrenica toscana con Sesto Fiorentino per l’omaggio al capostipite dei CT della Nazionale Italiana Alfredo Martini a 100 anni dalla sua nascita. La lunga discesa dello Stivale dovrebbe portare il gruppo verso la Campania, per poi spostarsi verso l‘Adriatico e arrivare in Abruzzo, laddove i big potrebbero scontrarsi sul primo vero tappone di montagna con arrivo al Blockhaus. Mentre per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, si dovrebbe passare da Ravenna, la città in cui riposa il padre della lingua italiana.

La terza ed ultima settimana sarà sicuramente sulle Alpi, e qui i super protagonisti in lizza per decidere le sorti finali della corsa potrebbero/dovrebbero essere il terribile Zoncolan e le Tre Cime di Lavaredo. Inoltre c’è una piccola ipotesi intorno allo sconfinamento in Slovenia, la patria dei due mattatori dei grandi giri di quest’anno Tadej Pogacar e Primoz Roglic, con rientro verso Gorizia. Infine, la tappa conclusiva dovrebbe svolgersi con una cronometro individuale nella scenografica Verona con il suo traguardo all’interno dell’Arena che negli ultimi anni ha tanto appassionato i tifosi.

IL PERCORSO E LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE

QUANTO GUADAGNANO NIBALI E ARU?

Foto: Lapresse