Galatasaray-Dinamo Sassari oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League basket

Dentro o (potenzialmente) fuori: il destino della Dinamo Sassari in Champions League è questo, nell’ultima giornata del girone A della regular season. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco si gioca le chance di qualificazione in casa dell’eliminato Galatasaray.

Dopo un girone d’andata perfetto, per Sassari sono arrivate due sconfitte, una inattesa, in casa, contro i Bakken Bears e l’altra sul parquet dell’Iberostar Tenerife. La situazione attuale fa sì che i sardi passino il turno semplicemente vincendo oppure se, in caso di sconfitta, anche i Bakken Bears (che sono avanti nella differenza canestri) perdano contro Tenerife. In palio c’è un posto in quelli che sono chiamati playoff, ma di fatto sono il corrispettivo delle Top 16 di EuroCup: altri quattro gironi da quattro. Militano al Galatasaray due ex “italiani”, Travis Trice (per un brevissimo periodo a Brescia) e Brock Motum (ex Virtus Bologna).

Il match tra Galatasaray e Dinamo Sassari, valido per la sesta e ultima giornata del girone A di Basketball Champions League 2020-2021, comincerà quest’oggi alle ore 18:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021, GALATASARAY-DINAMO SASSARI: PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE

Ore 20:30 Galatasaray-Dinamo Sassari

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021, GALATASARAY-DINAMO SASSARI: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo