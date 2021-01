FOTO Rossella Fiamingo, scollatura da sogno e fisico scolpito: il video degli allenamenti

Rossella Fiamingo è una delle sportive italiane più belle in circolazione. La schermitrice è apprezzata non soltanto per le sue straordinarie doti tecniche e agonistiche, ma anche sotto l’aspetto estetico. La 29enne siciliana è stata indubbiamente baciata in fronte da Madre Natura e le sue fattezze sono ben conosciute da tutti gli appassionati non soltanto della sua disciplina ma di sport in generale. Stiamo parlando di una meravigliosa ragazza in grado di laurearsi Campionessa del Mondo in due occasioni (2014 e 2015, sempe a livello individuale) e di conquistare la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016.

La spadista si sta ora preparando in vista dei Giochi in programma quest’estate, dove darà l’assalto al gradino più alto del podio, ma nel frattempo ha pubblicato alcune foto sensuali sul profilo Instagram e un VIDEO dei suoi allenamenti, mostrando una scollatura da sogno e un fisico scolpito che hanno mandato in visibilio tutti suoi fan. Di seguito il VIDEO e le FOTO di Rossella Fiamingo.

FOTO ROSSELLA FIAMINGO:

Foto: Bizzi per Federscherma