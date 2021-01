Dinamo Sassari-Pesaro oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

Oggi, domenica 17 gennaio, andrà in scena il match tra il Banco di Sardegna Sassari e il Carpegna Prosciutto Pesaro, valido per la sedicesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Quello di Sassari è uno dei big match di giornata, con i padroni di casa attualmente terzi in classifica, con nove vittorie, mentre un sorprendente Pesaro segue al sesto posto, con sette partite vinte e altrettante perse. Match dunque molto importante per entrambe le formazioni in chiave playoff, ma soprattutto entrambe le squadre vogliono dare un segnale alle avversarie in vista del prosieguo della stagione.

I ragazzi di Pozzecco arrivano da una striscia positiva di quattro vittorie, con l’ultimo ko che è avvenuto per mano della capolista Milano, mentre la squadra di Repeca è tornata alla vittoria nell’ultimo turno dopo i due ko contro la Virtus Bologna e Milano. All’andata, nel primo match di stagione, Sassari si era imposta in casa di Pesaro con il punteggio di 85-95 e gli ospiti vorranno vendicare il ko subito.

Il match tra Banco di Sardegna Sassari e Carpegna Prosciutto Pesaro inizierà alle ore 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

SASSARI-PESARO OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 17 gennaio

Ore 19.00: Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto Pesaro

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo