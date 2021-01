LIVE Dinamo Sassari-Pesaro, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Carpegna Prosciutto Pesaro, match valido per la sedicesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021. La squadra di coach Gianmarco Pozzecco apre il girone di ritorno ospitando la Vuelle di Jasmin Repesa al PalaSerradimigni.

La Dinamo Sassari arriva al match interno di campionato dopo la vittoria sempre in Sardegna contro Cantù nell’ultimo turno, 98-92 con 27 punti di Miro Bilan e 26 di Eimantas Bendzius. In settimana il club del g.m. Pasquini ha definito il ritorno nel roster del Banco da parte di Massimo Chessa, play-guardia classe 1988, sassarese di nascita, (che si aggiunge a Marco Spissu e Marco Antonio Re) ingaggiato per sostituire l’infortunato Jack Devecchi. Attualmente Sassari occupa il terzo posto in classifica con un record di 9-5 dietro a Brindisi (10-3) e a pari merito con la Virtus Bologna.

La Carpegna Pesaro di coach Jasmin Repesa arriva al PalaSerradimigni forte della vittoria interna con Brescia (98-88 con 24 punti di Marko Filipovity e 22 di Ariel Filloy) che hanno ridato alla Vuelle un pass per le Final Eight di Coppa Italia dieci anni dopo l’ultima volta (Torino 2011 quando l’allora Scavolini di coach Luca Dalmonte si arrese ai quarti di finale alla Mens Sana Siena di Simone Pianigiani). Pesaro è attualmente sesta in classifica con 14 punti, in perfetta parità nel bilancio tra vittorie e sconfitte, 7-7.

si giocherà al PalaSerradimigni di Sassari con palla a due prevista per le ore 19.00

