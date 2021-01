LIVE Cantù-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Virtus Bologna, match valido per la sedicesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021. La squadra di coach Sasha Djordjevic apre il girone di ritorno facendo visita a quella di Cesare Pancotto al PalaBancoDesio.

E dunque siamo al giro di boa. Dopo un andata ricca di problemi e rinvii tutte le squadre sperano che possa incominciare una nuova fase del campionato.

Da una parte gli emiliani che, dopo aver attraversato un momento molto tempestoso a livello tecnico, si ritrovano in quarta posizione in classifica, ma con un Marco Belinelli in più nel motore pronto a inserirsi sempre di più negli ingranaggi di una squadra con Teodosic, Markovic, Ricci, Alibegovic, Hunter e tutto il resto del collettivo bolognese.

Dall’altra i lombardi, impegnati nella lotta per non retrocedere – visti i soli 8 punti sin qui raccolti, che valgono momentaneamente il penultimo posto in graduatoria – e pronti ad aggrapparsi al talento dei vari Gaines (appena arrivato), Smith, Johnson, Procida e La Torre.

Chi la spunterà? La parola al campo

Chi la spunterà? La parola al campo

