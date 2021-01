Ciclocross, GP Sven Nys 2021: Mathieu van der Poel vince a Baal per il quarto anno consecutivo

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) si impone per il quarto anno consecutivo nel GP Sven Nys di Baal, in questa stagione quinta tappa dello X2O Badkamers Trofee 2020-2021. Il campione del Mondo, al termine di una gara mozzafiato, è giunto tutto solo e a braccia alzate al traguardo precedendo il grande rivale Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e il britannico Tom Pidcock (Trinity).

L’assoluto MVP di giornata, però, è stato il campione d’Europa e leader della classifica generale della challenge Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). La presenza del Folletto Fiammingo, fino a ieri, era in dubbio per via del brutto taglio al braccio rimediato nella caduta che lo ha costretto, neanche una settimana fa, a ritirarsi dal GP Mario de Clercq di Zolder. Iserbyt, alla fine, non solo si è presentato al via, ma è anche stato capace di concludere la gara in quarta posizione, allungando così, ulteriormente, su coloro che lo inseguono nella graduatoria dello X2O Badkamers Trofee.

La gara ha visto una prima fase molto tattica, ove i migliori si sono studiati tra di loro, con van der Poel che è sempre rimasto sulle ruote, mentre prima Pidcock e poi Van Aert hanno provato ad alzare l’andatura. All’inizio del quinto giro, però, il campione del Mondo ha portato il suo scatto, una rasoiata al fulmicotone che gli ha permesso immediatamente di guadagnare un po’ di margine sui suoi rivali.

Prima Pidcock e, in seguito, Van Aert hanno provato a chiudere, ma senza successo. Il britannico è calato nel corso della penultima tornata, denotando qualche limite, per quanto concerne la stamina, rispetto ai due Dioscuri. Van Aert, invece, benché fosse capace di pareggiare la potenza di van der Poel, ha pagato l’essere inferiore al rivale dal punto di vista tecnico e ha sofferto soprattutto nell’off camber presente sul tracciato di Baal.

