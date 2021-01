Sam Bennett è ormai da tre anni uno dei migliori velocisti al mondo. Nel 2020, dopo anni passati in Bora-Hansgrohe, si è trasferito in Deceuninck-Quick Step e si è definitivamente imposto come una delle ruote più veloci del gruppo conquistando la maglia verde al Tour de France con annesse due tappe. Dal 2018 a oggi, lo sprinter irlandese, ha vinto la bellezza di otto frazioni tra Giro, Vuelta e Grande Boucle.

Di recente, Sam Bennett ha rilasciato una lunga intervista a Cyclingnews in cui ha parlato dei suoi prossimi obiettivi e dell’arrivo di Mark Cavendish nella sua Deceuninck-Quick Step. Queste le fasi salienti: “Mi ero ripromesso di vincere una tappa al Tour de France prima di compiere trent’anni e ci sono riuscito. Ora sono molto più tranquillo a guardo al futuro con entusiasmo. Sicuramente la Milano-Sanremo sarà un obiettivo nel 2021. In passato non sono mai riuscito a presentarmi al top della forma al via della Classicissima. Credo, tuttavia, che se sarò al mio massimo potrò superare il Poggio con il gruppo. Ovviamente, poi, punto a conquistare altre tappe nei Grand Tours. L’arrivo di Cavendish non mi infastidisce. E’ un corridore che ha fatto la storia del ciclismo e merita di chiudere in bellezza. Sarei contento per lui se trionfasse in qualche manifestazione“.

Foto: Lapresse