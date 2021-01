Ciclismo, presentata la Eolo-Kometa! 20 alfieri per il progetto italiano targato Basso-Contador

Una nuova avventura tutta azzurra per un’inedita e promettente formazione Professional tricolore pronta a dare del filo da torcere già dalle prime sfide che l’attendono. Questa è la Eolo-Kometa Cycling Team, la formazione Made in Italy di Fondazione Contador guidata da Ivan Basso, che è stata presentata quest’oggi nel corso della conferenza stampa online avvenuta presso “Casa EOLO” a Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Per l’occasione è stato svelato anche il logo e la maglia del team con undici giovani promesse italiane del ciclismo. Undici azzurri per venti componenti totali della squadra, pronti a lanciarsi in questo nuovo progetto sportivo ideato dal campione varesino Basso, vincitore del Giro d’Italia del 2006 e del 2010, con i title-sponsor EOLO, azienda italiana leader nel fixed wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, e KOMETA, azienda agro-alimentare internazionale dal cuore italiano, sviluppato assieme alla Fondazione Alberto Contador.

La conferenza stampa di presentazione della Eolo-Kometa ha visto la presenza di Luca Spada – presidente e fondatore EOLO – Ivan Basso, Giacomo Pedranzini – Amministratore Delegato di KOMETA – e Alberto e Francisco Contador. In questa occasione è stata resa nota la rosa definitiva dei nomi che compongono il nuovo team italiano, assieme alla maglia ufficiale che i venti atleti della formazione di matrice varesina indosseranno per questa stagione 2021 da vivere al massimo nella categoria UCI ProTeam. Le prime gare in cui il team concorrerà sono il GP Valencia, la Vuelta Valenciana e la Vuelta Andalucia. Il debutto in Italia sarà invece al Trofeo Laigueglia il 3 marzo.

Luca Spada, Presidente e fondatore di EOLO, commenta: “Crediamo fortemente nel progetto che oggi prende ufficialmente il via e siamo entusiasti di supportare una squadra italiana di giovani talenti. Noi di EOLO condividiamo con il ciclismo la voglia di unire tutto il Paese in una sola rete unica che attraversa grandi e piccoli comuni, quelli nei quali ci impegniamo ogni giorno con la nostra missione di portare internet dove gli altri non arrivano. Questo sport insegna la massima importanza del gioco di squadra, dell’impegno e della fatica per raggiungere i risultati prefissati, valori che come EOLO condividiamo e che mai come oggi sono fondamentali per tutto il Paese, alle prese con la ripartenza post-covid.”

Giacomo Pedranzini, Amministratore Delegato di KOMETA aggiunge: “Con determinazione KOMETA porta avanti già da 3 anni il suo impegno nel sostenere i progetti ciclistici della Fondazione Contador. I nostri obiettivi e valori sono fin dall’inizio in perfetta sintonia con quelli di Alberto Contador e Ivan Basso: ci impegniamo a promuovere una corretta alimentazione e uno stile di vita attivo, senza perdere di vista l’enorme vantaggio che uno sport come il ciclismo porta all’ambiente. Oggi, grazie all’importante ingresso di EOLO il progetto assume ancora più forma, vigore e sostanza nel perimetro di valori comuni come la sostenibilità, la responsabilità e l’innovazione.”

Ivan Basso, Sport Manager ProTeam EOLO-KOMETA Cycling Team ha concluso: “Sono tre anni che lavoriamo a questo progetto e ora arriva il momento in cui prende un’altra forma, un’altra dimensione, un’altra velocità, un’altra speranza. Siamo molto grati a EOLO per aver creduto in un progetto a lungo termine e aver preso l’iniziativa con grande entusiasmo, e ringraziamo KOMETA per averci sostenuto e per aver portato avanti il loro impegno. Sono molto orgoglioso di poter contare su una squadra in più in Italia che entra nel grande ciclismo, con la maggioranza dei corridori italiani e un quartier generale per la squadra”.

Alberto Contador, Presidente Fundaciòn Alberto Contador ha commentato: “Oggi è un giorno molto speciale per noi perché grazie al supporto di EOLO e KOMETA questo progetto fa un passo avanti molto importante e si lancia in una categoria molto impegnativa come il ProTeam, con un calendario molto più ampio e un livello molto più alto. Abbiamo uno staff giovane, abbiamo una squadra con il giusto mix di veterani esperti e di talenti promettenti, e abbiamo dalla nostra la tranquillità di poter lavorare a un progetto a lungo termine. Siamo nati come ProTeam ma vogliamo continuare a crescere: e lavoreremo ogni giorno molto duramente, per non fermarci. Ringraziamo Luca Spada e Giacomo Pedranzini per l’impegno e la fiducia”.

ROSTER EOLO-KOMETA 2021

– John Archibald (14/11/1990)

– Mark Christian (20/10/1990)

-Diego Pablo Sevilla (04/03/1996)

– Marton Dina (11/04/1996)

– Alejandro Ropero (17/04/1998)

– Arturo Gravalos (02/03/1998)

– Daniel Viegas (05/01/1998)

– Sergio Garcia (11/06/1999)

– Erik Fetter (05/04/2000)

– Francesco Gavazzi (01/08/1984)

– Luca Wackermann (13/03/1992)

– Luca Pacioni (13/08/1993)

– Edward Ravasi (05/06/1994)

– Mattia Frapporti (02/07/1994)

– Manuel Belletti (14/10/1985)

– Lorenzo Fortunato (09/05/1996)

– Vincenzo Albanese (12/11,1996)

– Davide Bais (02/04/1998)

– Samuele Rivi (11/05/1998)

– Alessandro Fancellu (24/04/2000)

Foto: ufficio stampa Eolo-Kometa