Ciclismo: Miguel Angel Lopez positivo al Covid-19, per lui niente raduno con la Movistar

Uno degli acquisti più importanti del ciclomercato, ma al momento non potrà ancora radunarsi con la propria squadra. Miguel Angel Lopez infatti non si unirà alla Movistar, che sta preparando la nuova stagione in quel di Almería, almeno per il momento.

Come riportato proprio dalla compagine iberica in un comunicato su Twitter, il colombiano, ex Astana, è risultato positivo al Covid-19 dopo un test effettuato ieri. Per lui la necessità di effettuare il tampone era scattata dopo che un suo contatto, esterno al team, era risultato positivo.

Foto: Lapresse