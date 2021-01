Ciclismo, investiti 7 corridori della Bora-hansgrohe. Tutti in buone condizioni: chi sono e come stanno

Una brutta notizia arriva dal ritiro della Bora – hansgrohe. Stando a quanto riportano le cronache e come confermato da un tweet ufficiale della squadra ciclistica tedesca, sette corridori sono stati coinvolti in un incidente assai poco gradevole nel corso dell’ultimo giorno di allenamenti sul Lago di Garda, vale a dire gli atleti sono stati investiti da un’auto che non si è fermata a uno stop.

TEAM UPDATE: Today during training, some our riders were involved in an accident with a car. Wilco Kelderman, Rüdiger Selig and Andreas Schillinger were taken to hospital, all conscious. Wilco and Rudi have sustained concussion, while Andreas is awaiting final examinations. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) January 16, 2021

I ciclisti ad aver subito le conseguenze peggiori nel crash sono stati l’olandese Wilco Kelderman e i tedeschi Rüdiger Selig e Andreas Schillinger. I tre sono stati trasportati in ospedale per effettuare i controlli del caso: Kelderman ha subito una commozione celebrale e una ferita al ginocchio; Selig si sarebbe invece procurato un trauma cranico; Schillinger avrebbe lesioni a un braccio. Per quanto concerne gli altri corridori coinvolti, ovvero Marcus Burghardt, Anton Palzer, Maximilian Schachmann e Michael Schwarzmann, non hanno riportato per fortuna ferite gravi, rientrando in albergo e in attesa di dirigersi verso il secondo ritiro alle Canarie.

Foto: LaPresse