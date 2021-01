Ciclismo: il 2021 di Wout van Aert. Tra Classiche, Tour de France e Olimpiadi di Tokyo

È sicuramente uno dei corridori più attesi in chiave Classiche. Wout van Aert in questi giorni è ancora impegnato nel ciclocross, ma si lancia a tutta verso la stagione di ciclismo su strada: il belga vuole dar seguito ad un 2020 da sogno, con un’altra annata ricca di trionfi.

Oggi il corridore della Jumbo-Visma ha annunciato il suo programma di gare, con un chiaro obiettivo: “Dopo l’anno che ho avuto, penso di poter essere fiducioso e dire che posso vincere tutte le Classiche. È ambizioso, ne sono consapevole, ma è il mio obiettivo”. Esordio italiano in primavera: Strade Bianche (è campione in carica), Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo (deve difendere il titolo della Classicissima).

Poi ovviamente la Campagna del Nord: E3, Gand-Wevelgem, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Da lì un piccolo periodo di stop per tornare al top in estate: Delfinato, Tour de France e Olimpiadi di Tokyo. Poi occhio verso il finale di stagione: ci sono i Mondiali in casa, sarà tra i grandi favoriti in chiave maglia iridata.

Il suo commento riportato da Spaziociclismo: “Dalla Strade Bianche alla Parigi-Roubaix, il mio focus sarà sulle gare di un giorno. Correrò anche per la prima volta la Tirreno – Adriatico, cosa che non vedo l’ora di fare. Dopo la Roubaix farò una breve pausa per lavorare verso l’estate con la preparazione per il Tour de France e poi per i Giochi Olimpici. Nell’ultimo blocco, il focus è sui Mondiali in Belgio“.

Foto: Lapresse