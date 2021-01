Calendario Prada Cup 2021: orari e ordine delle regate, programma, guida tv Sky e RAI

La Prada Cup 2021 è il preludio della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il torneo che andrà in scena nella baia di Auckland decreterà chi potrà affrontare Team New Zealand per la conquista della vecchia brocca, il titolo più ambito nel mondo della vela. Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic si affronteranno in un doppio round robin dal 15 al 24 gennaio: la prima classificata accederà direttamente alla Finale della Prada Cup, seconda e terza classifica si incroceranno nel playoff con in palio il pass per l’atto conclusivo.

L’ordine delle regate è stato selezionato: si incomincerà venerdì 15 gennaio (ore 03.00 italiane) con lo scontro tra Ineos Uk e American Magic, subito dopo toccherà a Luna Rossa esordirà contro l’imbarcazione britannica. Di seguito il calendario completo della Prada Cup con tutte le date, gli orari, il programma, le regate giorno per giorno. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e sul canale tematico di Sky; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, in Nuova Zelanda sono avanti 12 ore rispetto a noi.

CALENDARIO PRADA CUP 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 15 GENNAIO:

03.00 American Magic vs Ineos Uk

A seguire Ineos Uk vs Luna Rossa

SABATO 16 GENNAIO:

03.00 Luna Rossa vs American Magic

A seguire Ineos Uk vs American Magic

DOMENICA 17 GENNAIO:

03.00 Luna Rossa vs Ineos Uk

A seguire American Magic vs Luna Rossa

VENERDÌ 22 GENNAIO:

03.00 Ineos Uk vs American Magic

A seguire Luna Rossa vs Ineos Uk

SABATO 23 GENNAIO:

03.00 American Magic vs Luna Rossa

A seguire American Magic vs Ineos Uk

DOMENICA 24 GENNAIO:

03.00 Ineos Uk vs Luna Rossa

A seguire Luna Rossa vs American Magic

29 GENNAIO – 2 FEBBRAIO:

Semifinale Prada Cup (al meglio delle 7 regate, vince chi ne conquista 4)

13-22 FEBBRAIO:

Finale Prada Cup (al meglio delle 13 regate, vince chi ne conquista 7)

PRADA CUP 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2 e sul canale tematico di Sky.

Diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa