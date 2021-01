Calendario Europei ciclismo 2021: date, percorso, programma, dove si svolgono

Cinque giornate e tredici titoli da conquistare per quelli che saranno gli Europei di quest’anno. Dall’8 al 12 settembre infatti, gli occhi del grande ciclismo punteranno sul Trentino, e in particolare sulla città di Trento, dove verranno incoronati i nuovi campioni continentali su strada. Il via ufficiale verrà dato dal Muse, il Museo delle Scienze della città di Trento, progettato e studiato dall’architetto Renzo Piano, mentre il traguardo sarà quello di Piazza del Duomo.

Un grande appuntamento che strizza l’occhio a quegli atleti di primo piano che, per caratteristiche, non potranno dire la propria ai Giochi Olimpici di Tokyo. Se la gara a cinque cerchi sarà affare per scalatori, il Trentino chiama gli atleti completi dotati di spunto veloce.

Il percorso degli Europei di ciclismo 2021 prevede un primo tratto in linea di circa 70 chilometri, comprendente la storica salita del Bondone fino all’abitato di Candriai, affrontata dal versante di Vigolo Baselga/Sopramonte, e poi il circuito finale con la salita di Povo da affrontare otto volte, antefatto dell’attesissimo finale nella bellezza assoluta di Piazza Duomo a Trento.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021

Mercoledì 8 settembre 2021

• Cronometro individuale donne junior – 22,4 km

• Cronometro individuale uomini junior – 22,4 km

• Team Relay (crono a squadre uomini/donne) – 44,8 km (2 giri del circuito di 22,4 km)

Giovedì 9 settembre 2021

• Cronometro individuale donne élite – 22,4 km

• Cronometro individuale donne under 23 – 22,4 km

• Cronometro individuale uomini under 23 – 22,4 km

• Cronometro individuale uomini élite – 22,4 km

Venerdì 10 settembre 2021

• Prova in linea uomini junior – 107,2 km

• Prova in linea donne junior – 67,6 km

• Prova in linea donne under 23 – 80,8 km

Sabato 11 settembre 2021

• Prova in linea uomini under 23 – 133,6 km

• Prova in linea donne élite – 107,2 km

Domenica 12 settembre 2021

• Prova in linea uomini élite – 179,2 km

