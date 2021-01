Calendario Coppa Italia calcio 2021: orari ottavi di finale, tv, programma, streaming

Prenderanno il via martedì 12 gennaio gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021 che si disputeranno in gara unica. Ad aprire il programma alle ore 20.45 la sfida tra Milan-Torino. I rossoneri, dopo l’exploit in campionato, sono senza ombra di dubbio una delle squadre favorite alla vittoria finale. Proprio sulla scorta di ciò Stefano Pioli potrebbe decidere di fare turn over per preservare i suoi big per la Serie A, anche in considerazione dei tanti infortuni che hanno subito i suoi calciatori.

Tre le sfide in programma mercoledì 13 gennaio: alle ore 15.00 Fiorentina-Inter, alle ore 17.45 Napoli-Empoli e alle ore 20.45 Juventus-Genoa. Gli azzurri e i bianconeri partono decisamente favoriti mentre più complessa sarà la partita che attende la squadra di Antonio Conte.

La Sapl, l’altra squadra di Serie B giunta agli ottavi di finale di Coppa Italia oltre all’Empoli, giovedì 14 gennaio sfiderà in trasferta contro il Sassuolo alle ore 17.30. In serata, alle ore 21.15 sarà la volta della partita tra Atalanta e Cagliari. A completare il quadro la partita tra Roma-Spezia che si giocherà martedì 19 gennaio alle ore 21.15 e la sfida Lazio-Parma che scenderanno in campo giovedì 21 gennaio alle 21.15.

Tutte le partite degli ottavi di finale di Coppa Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai1 o su Rai2 e in diretta streaming su RaiPlay.

OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA: PROGRAMMA E DIRETTA TV

Martedì 12 gennaio

Ore 20.45 Milan-Torino (diretta tv su Rai1 e in streaming su Rai Play)

Mercoledì 13 gennaio

Ore 15.00 Fiorentina-Inter (diretta tv su Rai1 e in streaming su Rai Play)

Ore 17.45 Napoli-Empoli (diretta tv su Rai2 e in streaming su Rai Play)

Ore 20.45 Juventus-Genoa (diretta tv su Rai1 e in streaming su Rai Play)

Giovedì 14 gennaio

Ore 17.30 Sassuolo-Spal (diretta tv su Rai2 e in streaming su Rai Play)

Ore 21.15 Atalanta-Cagliari (diretta tv su Rai2 e in streaming su Rai Play)

Martedì 19 gennaio

Ore 21.15 Roma-Spal (diretta tv su Rai2 e in streaming su Rai Play)

Giovedì 21 gennaio

Ore 21.15 Lazio-Parma (diretta tv su Rai2 e in streaming su Rai Play)

Foto: Lapresse