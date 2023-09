Probabili formazioni Atalanta-Cagliari: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Gasperini punta su De Ketelaere, Petagna-Luvumbo per i sardi

Atalanta e Cagliari si sfideranno oggi, domenica 24 settembre, alle 15.00 per la quinta giornata di Serie A.

Il match, diretto dall’arbitro Feliciani, sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Anche considerato il recente impegno europeo, i dubbi di formazione di Gasperini partono sin dalla porta dove Carnesecchi è favorito su Musso. Scalvini dovrebbe rimanere invece fuori dall’undici iniziale, a vantaggio di una difesa composta da Toloi, Djimsiti e Kolasinac. Zappacosta è favorito su Hateboer sulla fascia destra, mentre Ruggeri è certo di una maglia da titolare: De Roon ed Ederson al centro, con Koopmeiners (insidiato da Pasalic) dietro a Lookman e a uno tra De Ketelaere (favorito) e Muriel, anche considerata l’assenza per infortunio di Scamacca.

Ranieri potrebbe invece perdere sia Jankto che Pavoletti, oltre a Di Pardo, e dovrebbe schierare la squadra con un 3-5-2 con Raduonvic tra i pali e il terzetto Htzidiakos, Dossena e Obert in difesa. Zappa e Augello giocheranno sulle fasce, mentre Prati insidia Sulemana per completare la mediana insieme a Nandez e Makoumbou. In avanti, panchina per Oristanio a vantaggio di Luvumbo e Petagna.

Di seguito il calendario, il programma, la squadra arbitrale e le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, valida per la 5ª giornata di Serie A, che si giocherà oggi, domenica 24 settembre, alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-CAGLIARI OGGI

ATALANTA (3-4-1-2) : Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

: Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini. CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Htzidiakos, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.

CHI È L’ARBITRO

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Baccini e Liberti. Quarto ufficiale: Orsato. VAR: Abbatista. AVAR: Muto.

Domenica 24 settembre

Ore 15.00 Atalanta-Cagliari – Diretta tv su DAZN, diretta streaming su DAZN

Domenica 24 settembre

Diretta tv : DAZN

: DAZN Diretta Streaming: DAZN

Foto: LaPresse